"Я никогда об этом не слышал". Вот так в посольстве Китая в Соединенных Штатах Америки прокомментировали журналистам ранее обнародованную информацию о российских просьбах.
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Китай "ничего не слышал" о просьбе Кремля о помощи
Представитель посольства Китая в США Лю Пенью ответил на сообщение СМИ о том, что Москва попросила Пекин предоставить военную технику и другую помощь на фоне вторжения россиян в Украину.
Я никогда об этом не слышал,
– сказал он.
Однако и добавил, что Китай стремится предотвратить выход напряженной ситуации в Украине (которая "действительно беспокоит") из-под контроля.
Значит ли комментарий китайских дипломатов, что Россия действительно за помощью к Китаю не обращалась, или в Пекине таким образом решили просто откреститься от подобных заявлений – пока неизвестно. Однако известно, что:
- США и Китай ведут переговоры, в которых, кроме собственных межгосударственных отношений, обсуждают и ситуацию в Украине.
- Вашингтон при этом пытается убедить Пекин не поддерживать Россию.
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