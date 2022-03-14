"Я никогда об этом не слышал". Вот так в посольстве Китая в Соединенных Штатах Америки прокомментировали журналистам ранее обнародованную информацию о российских просьбах.

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Китай "ничего не слышал" о просьбе Кремля о помощи

Представитель посольства Китая в США Лю Пенью ответил на сообщение СМИ о том, что Москва попросила Пекин предоставить военную технику и другую помощь на фоне вторжения россиян в Украину.

Я никогда об этом не слышал,

– сказал он.

Однако и добавил, что Китай стремится предотвратить выход напряженной ситуации в Украине (которая "действительно беспокоит") из-под контроля.

Напомним, в минувший день, 13 марта, ряд западных СМИ со ссылкой на официальных представителей США сообщили, что Россия попросила Китай предоставить военную технику и экономическую помощь в борьбе с последствиями санкций.

Значит ли комментарий китайских дипломатов, что Россия действительно за помощью к Китаю не обращалась, или в Пекине таким образом решили просто откреститься от подобных заявлений – пока неизвестно. Однако известно, что:

США и Китай ведут переговоры, в которых, кроме собственных межгосударственных отношений, обсуждают и ситуацию в Украине.

Вашингтон при этом пытается убедить Пекин не поддерживать Россию.