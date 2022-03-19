Советник главы Офиса Президента Подоляк подчеркнул: это шанс сидеть за столом на равных. В настоящее время Европа и США должны объяснить перспективы Китаю.

Заметьте Китай ждет, когда территории России можно будет "взять" без всякого выстрела, – политтехнолог

Китай может стать важным элементом глобальной системы безопасности, если примет правильное решение поддержать коалицию цивилизованных стран и осудить варварство России. Европейцы и США должны четко объяснить Пекину разницу между 1,6 триллиона долларов и 150 миллиардами долларов, – подчеркнул Подоляк.

Президент США Джо Байден и глава Китая Си Цзиньпин провели переговоры на фоне российско-украинской войны. Китайский лидер заверил президента Штатов, что "никто не заинтересован в этом".

Украинский политолог считает, что "Китай играет свою игру": смотрите видео