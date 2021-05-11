Казанського стрілка Ільназа Галявієва допитали. Він запевнив, що ще кілька місяців тому усвідомив, що начебто є "богом". Через ненависть вирішив вбити людей.

На відео, яке з'явилось у соцмережі, Галявієв поводиться досить агресивно. Він кричав та використовував нецензурну лексику.

До теми Жорстокий напад на школу у російській Казані: все, що відомо

Я – "бог", але зрозумів це не одразу, лише 2 місяці тому. Потім в мені почав пробуджуватись монстр. Я почав всіх ненавидіти конкретно. Я завжди всіх ненавидів, але почав ще більше,

– агресивно розповів стрілок.

Він спочатку сказав, що говорив про свій стан мамі. Після цих слів одразу ж запевнив, що у нього немає батьків і немає мами, адже він "від всіх відмовився".

Допит Ільназа Галявієва: дивіться відео 18+

Стрілянина в казанській школі: коротко