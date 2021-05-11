Я – "бог", всех ненавижу, – появилось видео допроса стрелка из Казани Ильназа Галявиева
Казанского стрелка Ильназа Галявиева допросили. Он утверждает, что еще несколько месяцев назад осознал, что вроде бы является Богом. Из-за ненависти решил убить людей.
Источник:24 канал
На видео, которое появилось в соцсети, Галявиев ведет себя достаточно агрессивно. Он кричал и использовал нецензурную лексику.
К теме Жестокое нападение на школу в российской Казани: все, что известно
Я – Бог, но понял это не сразу, всего 2 месяца назад. Потом во мне начал пробуждаться монстр. Я начал всех ненавидеть конкретно. Я всегда всех ненавидел, но начал еще больше,
– агрессивно сказал стрелок.
Он сначала сказал, что говорил о своем состоянии маме. После этих слов сразу же заверил, что у него нет родителей и нет мамы, ведь он "от всех отказался".
Допрос Ильназа Галявиева: смотрите видео 18+
Стрельба в казанской школе: коротко
- Трагедия произошла утром 11 мая в одной из школ российской Казани. Там 19-летний парень устроил стрельбу.
- В результате нападения погибли 1 учительница и 7 школьников: 4 юноши и 3 девушки. В больницы госпитализировали еще 20 человек с травмами.
- Владимир Путин уже отреагировал на происходящее и дал поручение проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия.
Поделиться новостью