Казанского стрелка Ильназа Галявиева допросили. Он утверждает, что еще несколько месяцев назад осознал, что вроде бы является Богом. Из-за ненависти решил убить людей.

На видео, которое появилось в соцсети, Галявиев ведет себя достаточно агрессивно. Он кричал и использовал нецензурную лексику.

К теме Жестокое нападение на школу в российской Казани: все, что известно

Я – Бог, но понял это не сразу, всего 2 месяца назад. Потом во мне начал пробуждаться монстр. Я начал всех ненавидеть конкретно. Я всегда всех ненавидел, но начал еще больше,

– агрессивно сказал стрелок.

Он сначала сказал, что говорил о своем состоянии маме. После этих слов сразу же заверил, что у него нет родителей и нет мамы, ведь он "от всех отказался".

Допрос Ильназа Галявиева: смотрите видео 18+

Стрельба в казанской школе: коротко