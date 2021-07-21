Сейчас Галявиев находится в психиатрической больнице СИЗО-2 в Москве. Такую информацию предоставил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

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В то же время в Следственном комитете сообщили, что психолого-психиатрическая экспертиза еще не завершилась.

К слову. Ранее сообщали, что Галявиев готовил нападение еще с марта – то есть больше, чем месяц. После этого он планировал совершить самоубийство.

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