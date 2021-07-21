Сейчас Галявиев находится в психиатрической больнице СИЗО-2 в Москве. Такую информацию предоставил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.
К теме Виноваты родители, – в России сделали циничное заявление по теракту в школе Казани
В то же время в Следственном комитете сообщили, что психолого-психиатрическая экспертиза еще не завершилась.
Казанская трагедия: коротко о главном
- Теракт произошел 11 мая 2021 года в гимназии №175 в Казани. Как известно, 19-летний Галявиев, который и устроил стрельбу, ранее там учился.
- Трагедия получила огласку, ведь привела к гибели 7 детей и 2 педагов. Одна из них закрывала своим телом детей. Еще более 20 человек пострадали.
- Сам стрелок объяснял, что якобы "осознал себя богом", внезапно всех возненавидел, поэтому и решил убить.
- Срок ареста Галявиева продлили до октября. По данным Следственного комитета, у Галявиева также диагностировали "заболевания головного мозга".