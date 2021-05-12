Закрывала своим телом детей: коллеги и родные рассказали об убитой учительнице в Казани
Коллеги и родные убитой казанским стрелком учительницы Эльвиры Игнатьевой вспомнили, какой она была. Все отзываются о женщине очень хорошо. Во время нападения она пыталась защитить школьников.
Источник:телеграм-канал LIFE SHOT
Близкие погибшей отметили, что Игнатьева спасала детей и фактически закрывала их от стрелка своим телом. Тогда и сказала им: "Прощайтесь".
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Первая пуля попала девушке в голову. После этого 19-летний нападающий Ильназ Галявиев взялся расстреливать других детей в классе.
Это героическая смерть, она грудью детей закрывала. Дети ее любили. Говорят, что она как ангел в школе была,
– добавили близкие Игнатьевой.
Кроме этого, они подчеркнули, что в свои 26 лет она уже заняла второе место на местном конкурсе "Учитель года" и готовилась к всероссийскому этапу.
Что говорят ученики и преподаватели
Ученики очень хорошо отзываются об учительнице. Говорят, что она была к ним всегда доброй и Справедливой. Понимала даже тогда, когда они что-то натворили.
Она всегда нас прикрывала. Говорила, что мы так больше не будем и что с нами поговорит. Почти никогда на нас не кричала,
– подчеркнули школьники.
В университете, где училась Игнатьева, о ней также вспоминают как о воспитанной и целеустремленной. Мол, всегда одной из первых выполняла все задания, хоть и училась заочно.
"Она очень любила детей, прекрасно проходила практику в школе. Спасибо, что у нас есть такие выпускники. Жаль, что мы их хороним, а не они нас", – добавили преподаватели погибшей.
Родные и коллеги об учительнице Игнатьеве: смотрите видео
Что известно об Эльвире Игнатьевой
- Во время нападения учительница вела урок у 5 класса. Она услышала выстрелы и вышла в коридор. Там ее застрелил Галявиев.
- Женщина якобы планировала увольняться из школы. Мол, "устала от постоянной работы и хотела наконец пожить для себя".
- На похороны учительницы 12 мая пришли сотни людей. Гроб погибшей накрыли традиционным татарским саваном.
Стрельба в школе в Казани: основное
- 19-летний Галявиев утром 11 мая устроил стрельбу в казанской гимназии №175.
- В результате нападения погибли 9 человек, 2 взрослых и 7 школьников, которые учились в 8 классе. Еще 21 человека госпитализировали с различными травмами.
- Мать нападавшего видела, что он принес домой ружье. Ей это не понравилось. Женщина заверила, что о жестоких планах сына она не знала.
- В конце апреля Галявиева отчислили из колледжа. На последнем курсе он начал прогуливать пары, не пришел на экзамены, оборвал связи с куратором.
- За несколько дней после отчисления парень получил лицензию на оружие. Психиатр, которая проводила его осмотр, говорит, что не обнаружила никаких отклонений.
- За массовое убийство юношу могут наказать пожизненным заключением. Статья, по которой открыли дело, предусматривает и смертную казнь, но в России на нее действует мораторий.
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