Коллеги и родные убитой казанским стрелком учительницы Эльвиры Игнатьевой вспомнили, какой она была. Все отзываются о женщине очень хорошо. Во время нападения она пыталась защитить школьников.

Близкие погибшей отметили, что Игнатьева спасала детей и фактически закрывала их от стрелка своим телом. Тогда и сказала им: "Прощайтесь".

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Первая пуля попала девушке в голову. После этого 19-летний нападающий Ильназ Галявиев взялся расстреливать других детей в классе.

Это героическая смерть, она грудью детей закрывала. Дети ее любили. Говорят, что она как ангел в школе была,

– добавили близкие Игнатьевой.

Кроме этого, они подчеркнули, что в свои 26 лет она уже заняла второе место на местном конкурсе "Учитель года" и готовилась к всероссийскому этапу.

Что говорят ученики и преподаватели

Ученики очень хорошо отзываются об учительнице. Говорят, что она была к ним всегда доброй и Справедливой. Понимала даже тогда, когда они что-то натворили.

Она всегда нас прикрывала. Говорила, что мы так больше не будем и что с нами поговорит. Почти никогда на нас не кричала,

– подчеркнули школьники.

В университете, где училась Игнатьева, о ней также вспоминают как о воспитанной и целеустремленной. Мол, всегда одной из первых выполняла все задания, хоть и училась заочно.

"Она очень любила детей, прекрасно проходила практику в школе. Спасибо, что у нас есть такие выпускники. Жаль, что мы их хороним, а не они нас", – добавили преподаватели погибшей.

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Что известно об Эльвире Игнатьевой

Во время нападения учительница вела урок у 5 класса. Она услышала выстрелы и вышла в коридор. Там ее застрелил Галявиев.

Женщина якобы планировала увольняться из школы. Мол, "устала от постоянной работы и хотела наконец пожить для себя".

На похороны учительницы 12 мая пришли сотни людей. Гроб погибшей накрыли традиционным татарским саваном.

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