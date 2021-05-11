Не лезь, я буду охотиться, – мать стрелка из Казани рассказала о разговоре с сыном
Мать казанского стрелка Ильназа Галявиева заверила, что не знала о жестоких намерениях своего сына. Он убил 8 человек в местной гимназии.
Источник:телеграм-канал LIFE SHOT
Ранее женщина видела, как сын принес домой ружье. Она была против, но тот пригрозил ей: "Не лезь, я буду охотиться".
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Мать знала и о том, что сын получил лицензию на хранение оружия. Однако о том, что он планирует устроить стрельбу в школе, ей было неизвестно.
Сейчас мать Галявиева находится в состоянии шока, домой ее не пускают. В квартире работают саперы, так как задержанный сказал силовиками, дома якобы заложил бомбу.
Перед тем, как совершить ужасное преступление, молодой человек приобрел 350 патронов к ружью в магазинах Казани 200 в одном и 150 – в другом. Это произошло 4 мая.
У парня не выявили отклонений, когда выдавали справку для получения оружия
Источник телеграм-канала LIFE SHOT в правоохранительных органах сообщил, что психиатр, выдавший Галявиеву справку на получение оружия, не нашла у него отклонений.
Врач объяснила следователям, что отправила бы юношу на расширенное медицинское обследование, если бы для этого появились даже малейшие основания. Ведь оружие – это серьезно.
В то же время индивидуальных особенностей Ильназа она не помнит. Мол, за день на обследование к ней приходит большое количество людей.
Психиатра все еще допрашивают российские правоохранители. Следователи уже изъяли у нее все документы обследования Галявиева.
Летом Галявиева должны были призвать в армию
Летом 2021 года Галявиева должны были призвать в армию. Ему необходимо было прийти в военкомат, чтобы пройти медицинское обследование, в марте 2021 года.
Однако туда призывник так и не появился. Тогда руководству его учебного заведения отправили повторную повестку. В военкомате не знали, что студента отчислили из колледжа.
На воинский учет Ильназ встал в 17 лет. Медкомиссия обнаружила у него близорукость третьей степени, никаких других отклонений у парня не было.
Стрельба в российской Казани: основное
- 11 мая вооруженный 19-летний молодой человек зашел в гимназию №175 в Казани. Это был Ильназ Галявиев, выпускник этого учебного заведения.
- Юноша открыл стрельбу внутри здания. По официальным данным, погибли 7 детей и молодая учительница английского языка – ей было 25 лет. 21 человек получил ранения.
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