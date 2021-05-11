Мать казанского стрелка Ильназа Галявиева заверила, что не знала о жестоких намерениях своего сына. Он убил 8 человек в местной гимназии.

Ранее женщина видела, как сын принес домой ружье. Она была против, но тот пригрозил ей: "Не лезь, я буду охотиться".

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Мать знала и о том, что сын получил лицензию на хранение оружия. Однако о том, что он планирует устроить стрельбу в школе, ей было неизвестно.

Обратите внимание! Во время допроса задержанный Галявиев кричал, что у него нет уже родителей и нет мамы. Мол, он "от всех отрекся".

Сейчас мать Галявиева находится в состоянии шока, домой ее не пускают. В квартире работают саперы, так как задержанный сказал силовиками, дома якобы заложил бомбу.

Перед тем, как совершить ужасное преступление, молодой человек приобрел 350 патронов к ружью в магазинах Казани 200 в одном и 150 – в другом. Это произошло 4 мая.

У парня не выявили отклонений, когда выдавали справку для получения оружия

Источник телеграм-канала LIFE SHOT в правоохранительных органах сообщил, что психиатр, выдавший Галявиеву справку на получение оружия, не нашла у него отклонений.

Врач объяснила следователям, что отправила бы юношу на расширенное медицинское обследование, если бы для этого появились даже малейшие основания. Ведь оружие – это серьезно.

В то же время индивидуальных особенностей Ильназа она не помнит. Мол, за день на обследование к ней приходит большое количество людей.

Психиатра все еще допрашивают российские правоохранители. Следователи уже изъяли у нее все документы обследования Галявиева.

Летом Галявиева должны были призвать в армию

Летом 2021 года Галявиева должны были призвать в армию. Ему необходимо было прийти в военкомат, чтобы пройти медицинское обследование, в марте 2021 года.

Однако туда призывник так и не появился. Тогда руководству его учебного заведения отправили повторную повестку. В военкомате не знали, что студента отчислили из колледжа.

На воинский учет Ильназ встал в 17 лет. Медкомиссия обнаружила у него близорукость третьей степени, никаких других отклонений у парня не было.

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