Мати казанського стрільця Ільназа Галявієва запевнила, що не знала про жорстокі наміри свого сина. Він убив 8 людей у місцевій гімназії.

Раніше жінка бачила, як син приніс додому рушницю. Вона була проти, але той пригрозив їй: "Не лізь, я буду полювати".

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Мати знала й про те, що син отримав ліцензію на зберігання зброї. Проте про те, що він планує влаштувати стрілянину в школі, їй було невідомо.

Зверніть увагу! Під час допиту затриманий Галявієв кричав, що у нього немає вже батьків і немає мами. Мовляв, він "від усіх відмовився".

Наразі мати Галявієва перебуває у стані шоку, додому її не пускають. У квартирі працюють сапери. Адже затриманий сказав силовиками, що вдома нібито заклав бомбу.

Перед тим, як скоїти жахливий злочин, юнак придбав 350 патронів до рушниці у магазинах Казані: 200 в одному та 150 – в іншому. Це сталося 4 травня.

У хлопця не виявили відхилень, коли видавали довідку для отримання зброї

Джерело телеграм-каналу LIFE SHOT у правоохоронних органах розповіло, що психіатр, яка видала Галявієву довідку на отримання зброї, не знайшла у нього відхилень.

Лікарка пояснила слідчим, що відправила б юнака на розширене медичне обстеження, якби для цього з'явилися навіть найменші підстави. Адже зброя – це серйозно.

Водночас індивідуальних особливостей Ільназа вона не пам'ятає. Мовляв, за день на обстеження до неї приходить велика кількість людей.

Наразі психіатриню все ще допитують російські правоохоронці. Слідчі вже вилучили у неї усі документи обстеження Галявієва.

Влітку Галявієва мали призвати в армію

Влітку 2021 року Галявієва мали призвати в армію. Йому необхідно було прийти до військкомату, аби пройти медичне обстеження, у березні 2021 року.

Проте туди призовник так і не з'явився. Тоді керівництву його навчального закладу відправили повторну повістку. У військкоматі не знали, що студента відрахували з коледжу.

На військовий облік Ільназ встав у 17 років. Медкомісія виявила у нього короткозорість третього ступеня, ніяких інших відхилень у хлопця не було.

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