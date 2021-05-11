В одній зі шкіл у Татарстані у місті Казань сталася смертельна стрілянина, у якій загинули 8 осіб. Стрілка вже затримали – ним виявився 19-річний Ільназ Галявієв, якого лише нещодавно відрахували з коледжу.

У результаті нападу загинули 7 школярів і одна вчителька. 12 травня у республіці Татарстан оголосили день жалоби через цей напад.

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Що відомо про Ільназа Галявієва

Напад скоїв Ільназ Галявієв – 19-річний студент четвертого курсу коледжу від Університету управління "ТІСБІ". Зловмисник раніше навчався у гімназії №175, до якої прийшов зі зброєю.

Відрахований з коледжу

26 квітня, як повідомляє телеграм-канал Mash, Ільназа відрахували з коледжу "ТІСБІ" за неуспішність. Там він навчався на програміста, але закінчити коледж не зміг: на останньому курсі пропускав пари і не з'являвся на іспити. Студенти кажуть, що він ні з ким не спілкувався, був тихим, спокійним і неконфліктним.

Як повідомили у пресслужбі коледжу, Ільназ з грудня перебував на навчальній та виробничій практиці. Втім, через місяць після її початку, перестав з'являвся в коледжі, а з куратором групи перестав підтримувати зв'язок.

На захист виробничої практики та 3 державних іспитів не з'явився, внаслідок чого був відрахований,

– повідомили в університеті.

Радник глави Росгвардіі Олександр Хінштейн повідомив, що Ільназ Галявієв отримав ліцензію на зброю 28 квітня, тобто через 2 дні після відрахування.

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Ільназ був "тихонею"

Ректорка університету "ТІСБІ", в якому навчався Ільназ Галявієв, Нелла Прусс заявила, що вона вкрай здивована таким вчинком колишнього студента.

За словами ректорки, Ільназ був ввічливий, неконфліктний і "весь в комп'ютері".

Так само тихим називають хлопця і дівчата, які вчилися у казанській школі №175 з ним у приблизно тих же роках. Як тихого і нетовариського його охарактеризувала дівчина, що вчилася у класі, на рік менше.

Я з ним ніколи не спілкувалася, бачила в школі. Він був дуже скромний, здавався тихим, нетовариським. У компаніях я його не бачила,

– розповіла вона.

Дівчина з паралельного класу розповіла, що Ільназ жив начебто не у повній родині – тільки з батьком. "Чи була у нього сім'я благополучна, я і не замислювалася тоді. В самодіяльності, олімпіадах і шкільних заходах Ільназ, наскільки я пам'ятаю, не брав участі".

Нападник діяв самостійно

Спершу місцеві телеграм-канали і ЗМІ з посиланням на них, повідомляли, що стрілянину влаштували декілька підлітків. У соцмережах навіть повідомляли, що одного з нападників застрелили під час затримання.

Зверніть увагу! Пізніше МВС Татарстану спростувало цю інформацію. Там повідомили, що Галявієв у школі діяв самостійно.

Вів телеграм, де писав про напад

Як повідомляють у соцмережах, Галявієв 4 травня завів телеграм-канал "Бог". 6 травня він почав писати повідомлення із закликами визнати його богом, а усім людям, тобто рабам – підкоритися.



Скриншот із ймовірного телеграму Ільназа Галявієва

Як свідчать скриншоти, на каналі хлопця спершу були 4 підписники. Він попереджав про свій план і називав його втіленням плану зі зменшення кількості "біологічного сміття".

У ранок нападу він запостив селфі, на якому було видно його захисну маску із написом "Бог".На скриншотах від 11 травня видно, що підписників вже стало 600 осіб.



Ільназ у масці "Бог" / Скриншот з телеграм-каналу openrussia_team

Після скоєного Ільназа вдалося затримати у стінах школи. Під час затримки він заявив правоохоронцям, що за його домашньою адресою закладена бомба.

Втім, після обшуків у його помешканні, вибухівки не знайшли.

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