В одной из школ в Татарстане в городе Казань произошла смертельная перестрелка, в которой погибли 8 человек. Стрелка уже задержали – им оказался 19-летний Ильназ Галявиев, которого только недавно отчислили из колледжа.

В результате нападения погибли 7 школьников и одна учительница. 12 мая в республике Татарстан объявили день траура из-за этого нападения.

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Что известно о Ильназе Галявиеве

Нападение совершил Ильназ Галявиев – 19-летний студент четвертого курса колледжа от Университета управления "ТИСБИ". Злоумышленник ранее учился в гимназии №175, в которую пришел с оружием.

Отчислен из колледжа

26 апреля, как сообщает телеграм-канал Mash, Ильназа отчислили из колледжа "ТИСБИ" за неуспеваемость. Там он учился на программиста, но закончить колледж не смог: на последнем курсе пропускал пары и не появлялся на экзамены. Студенты говорят, что он ни с кем не общался, был тихим, спокойным и неконфликтным.

Как сообщили РБК в пресс-службе колледжа, Ильназ с декабря находился на учебной и производственной практике. Впрочем, через месяц после ее начала, перестал появлялся в колледже, а с куратором группы перестал поддерживать связь.

На защиту производственной практики и 3 государственных экзаменов не появился, за что был отчислен,

– сообщили в университете.

Советник главы Росгвардии Александр Хинштейн сообщил, что Ильназ Галявиев получил лицензию на оружие 28 апреля, то есть через 2 дня после отчисления.

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Ильназ был "тихоней"

Ректор университета "ТИСБИ", в котором учился Ильназ Галявиев, Нелла Прусс заявила, что она крайне удивлена таким поступком бывшего студента.

По словам ректора, Ильназ был вежлив, неконфликтен и "весь в компьютере".

Так же тихим называют парня и девушки, которые учились в казанской школе №175 с ним в примерно тех же годах. Как тихого и необщительного его охарактеризовала девушка, которая училась в классе, на год младше.

Я с ним никогда не общалась, видела в школе. Он был очень скромный, казался тихим, необщительным. В компаниях я его не видела,

– рассказала она.

Девушка из параллельного класса рассказала, что Ильназ жил якобы не в полной семье – только с отцом. "Была ли у него семья благополучная, я и не задумывалась тогда. В самодеятельности, олимпиадах и школьных мероприятиях Ильназ, насколько я помню, не участвовал".

Нападающий действовал самостоятельно

Сначала местные телеграмм-каналы и СМИ со ссылкой на них, сообщали, что стрельбу устроили несколько подростков. В соцсетях даже сообщали, что одного из нападавших застрелили при задержании.

Обратите внимание! Позже МВД Татарстана опровергло эту информацию. Там сообщили, что Галявиев в школе действовал самостоятельно.

Вел телеграм, где писал о нападении

Как сообщают в соцсетях, Галявиев 4 мая завел телеграм-канал "Бог". 6 мая он начал писать сообщения с призывами признать его богом, а всем людям, то есть рабам – подчиниться.



Скриншот с вероятного телеграма Ильназа Галявиева

Как свидетельствуют скриншоты, на канале парня сначала было 4 подписчика. Он предупреждал о своем плане и называл его выполнением плана по уменьшению количества "биологического мусора".

В утро нападения он запостил селфи, на котором было видно его защитную маску с надписью "Бог". На скриншотах с 11 мая видно, что подписчиков уже стало 600 человек.



Ильназ в маске "Бог" / Скриншот из телеграм-канала openrussia_team

После совершенного Ильназа удалось задержать в стенах школы. Во время задержания он заявил правоохранителям, что по его домашнему адресу заложена бомба.

Впрочем, после обысков в его доме, взрывчатку не нашли.

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