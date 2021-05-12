Колеги та рідні вбитої казанським стрільцем вчительки Ельвіри Ігнатьєвої пригадали, якою вона була. Усі відгукуються про жінку дуже добре. Під час нападу вона намагалася захистити школярів.

Близькі загиблої зазначили, що Ігнатьєва рятувала дітей й фактично закривала їх від стрільця своїм тілом. Тоді й сказала їм: "Прощайтеся".

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Перша куля влучила молодій жінці одразу у голову. Після цього 19-річний нападник Ільназ Галявієв взявся розстрілювати інших дітей у класі.

Це героїчна смерть, вона грудьми дітей закривала. Діти її любили. Кажуть, що вона як ангел у школі була,

– додали близькі Ігнатьєвої.

Крім цього, вони підкреслили, що у свої 26 років вона вже зайняла друге місце на місцевому конкурсі "Вчитель року" й готувалася до всеросійського етапу.

Що кажуть учні та викладачі

Учні дуже добре відгукуються про вчительку. Кажуть, що вона була до них завжди доброю та справедливою. Розуміла навіть тоді, коли вони щось накоїли.

Вона завжди нас прикривала. Казала, що ми так більше не будемо й що з нами поговорить. Майже ніколи на нас не кричала,

– підкреслили школярі.

В університеті, де навчалася Ігнатьєва, про неї також згадують як про виховану та цілеспрямовану. Мовляв, завжди однією з перших виконувала усі завдання, хоч і навчалася заочно.

"Вона дуже любила дітей, прекрасно проходила практику у школі. Спасибі, що у нас є такі випускники. Жаль, що ми їх хоронимо, а не вони нас", – додали викладачі загиблої.

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Під час нападу вчителька вела урок у 5 класу. Вона почула постріли та вийшла у коридор. Там її застрелив Галявієв.

Жінка нібито планувала звільнятися зі школи. Мовляв, втомилася від постійної роботи й хотіла "нарешті пожити для себе".

На похорон вчительки 12 травня прийшли сотні людей. Труну загиблої накрили традиційним татарським саваном.

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