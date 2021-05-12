Стрілянина в школі Казані: винному загрожує довічне ув'язнення
Ільназ Галявієв, який 11 травня скоїв напад на школу і вбив 9 осіб, може сісти за ґрати навічно. Стаття передбачає і смертну кару, але в Росії на неї діє мораторій.
Джерело:ТАСС
Слідчий комітет Росії порушив справу про масове вбивство. Її буде розслідувати центральний апарат.
Детально Назвався "богом" і вбив 9 людей: що відомо про стрілка з Казані Ільназа Галявієва
Довічне для нападника на школу
Глава Слідчого комітету Олександр Бастрикін доручив передати всі матеріали справи для подальшого розслідування в Головне слідче управління центрального апарату відомства.
За фактом нападу на гімназію №175, в результаті якого загинули люди, слідчим управлінням порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 105 кримінального кодексу про вбивство двох і більше осіб.
Частина 2 статті 105, за якою порушено кримінальну справу, передбачає також смертну кару, але в Росії на неї введено мораторій.
За вказівкою голови Слідчого комітету на місце події направили криміналістів Головного управління криміналістики відомства. Вони сприятимуть слідчим в пошуку і фіксації всіх слідів злочину.
Коротко про стрілянину у школі в Казані
- Вранці 11 травня 19-річний Ільназ Галявієв влаштував стрілянину у школі, яку закінчив.
- Загинули 9 осіб: 2 дорослих і 7 школярів, які вчилися у 8 класі.
- Ще 21 особа із травмами перебуває у лікарні.
- Напередодні у телеграмі він створив канал, де назвався "богом" і писав про свій намір вбивати людей.
- Мати нападника розповіла, що той купив рушницю і казав, що нібито планує полювати.
- Дозвіл на гладкоствольну рушницю він отримав лише нещодавно – 28 квітня. За два дні раніше Ільназа відрахували з коледжу за неуспішність.
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