Ільназ Галявієв, який 11 травня скоїв напад на школу і вбив 9 осіб, може сісти за ґрати навічно. Стаття передбачає і смертну кару, але в Росії на неї діє мораторій.

Слідчий комітет Росії порушив справу про масове вбивство. Її буде розслідувати центральний апарат.

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Довічне для нападника на школу

Глава Слідчого комітету Олександр Бастрикін доручив передати всі матеріали справи для подальшого розслідування в Головне слідче управління центрального апарату відомства.

За фактом нападу на гімназію №175, в результаті якого загинули люди, слідчим управлінням порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 105 кримінального кодексу про вбивство двох і більше осіб.

Частина 2 статті 105, за якою порушено кримінальну справу, передбачає також смертну кару, але в Росії на неї введено мораторій.

За вказівкою голови Слідчого комітету на місце події направили криміналістів Головного управління криміналістики відомства. Вони сприятимуть слідчим в пошуку і фіксації всіх слідів злочину.

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