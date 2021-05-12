Ильназ Гулявиев, который 11 мая совершил нападение на школу и убил 9 человек, может сесть за решетку навечно. Статья предусматривает и смертную казнь, но в России на нее действует мораторий.

Следственный комитет России возбудил дело о массовом убийстве. Ее будет расследовать центральный аппарат.

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Пожизненное для нападающего на школу

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства.

По факту нападения на гимназию №175, в результате которого погибли люди, следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 уголовного кодекса об убийстве двух и более человек.

Часть 2 статьи 105, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает смертную казнь, но в России на нее введен мораторий.

По указанию Председателя Следственного комитета на место происшествия направили криминалистов Главного управления криминалистики ведомства. Они будут способствовать следователям в поиске и фиксации всех следов преступления.

Коротко о стрельбе в школе в Казани