Стрельба в школе Казани: виновному грозит пожизненное заключение
Ильназ Гулявиев, который 11 мая совершил нападение на школу и убил 9 человек, может сесть за решетку навечно. Статья предусматривает и смертную казнь, но в России на нее действует мораторий.
Источник:ТАСС
Следственный комитет России возбудил дело о массовом убийстве. Ее будет расследовать центральный аппарат.
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Пожизненное для нападающего на школу
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства.
По факту нападения на гимназию №175, в результате которого погибли люди, следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 уголовного кодекса об убийстве двух и более человек.
Часть 2 статьи 105, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает смертную казнь, но в России на нее введен мораторий.
По указанию Председателя Следственного комитета на место происшествия направили криминалистов Главного управления криминалистики ведомства. Они будут способствовать следователям в поиске и фиксации всех следов преступления.
Коротко о стрельбе в школе в Казани
- Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе, которую окончил.
- Погибли 9 человек: 2 взрослых и 7 школьников, которые учились в 8 классе.
- Еще 21 человек с травмами находится в больнице.
- Накануне в телеграмме он создал канал, где назвался "богом" и писал о своем намерении убивать людей.
- Мать нападавшего рассказала, что тот купил ружье и говорил, что якобы планирует охотиться.
- Разрешение на гладкоствольное ружье он получил лишь недавно – 28 апреля. За два дня раньше Ильназа Галявиева отчислили из колледжа за неуспеваемость.
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