Работали на Россию

Во время операции СБУ задержала двух профессиональных пиарщиков, которые работали на заказ российских спецслужб, передает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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СБУ установили, что злоумышленники преимущественно работали на медиапространстве Европейского Союза, готовя и распространяя материалы, которые дискредитировали Украину и оправдывали российскую агрессию.

Пиарщики создали более 200 сайтов, фактически дублировали официальные кремлевские ресурсы, регистрируя их на фейковые аккаунты во избежание блокировок.

СБУ разоблачили пиарщиков, работавших на Россию / Фото СБУ

Что делали "пиарщики"

Злоумышленники также организовывали информационные кампании в странах ЕС, где оправдывали подсанкционных топ-чиновников страны-агрессора.

Согласно материалам дела, среди прочего, они занимались пиар-кампаниями двух ключевых лиц кремля:

Игоря Шувалова – руководителя российской государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности";

Андрея Костина – председателя правления московского банка "ВТБ".

Заметьте! Оба банкира являются частью ближайшего окружения Путина и имеют непосредственное отношение к финансированию российской агрессии.

Что еще выяснили спецслужбы

По результатам расследования установлено, что до 2022 года эти пиарщики выполняли коммерческие заказы из России. После начала полномасштабной войны их бывший работодатель обратился к ним для сотрудничества с оккупантами.

Во время обысков у задержанных была изъята компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами преступной деятельности.