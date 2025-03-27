Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.
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Что известно о банде, которая действовала в западных регионах
Отмечается, что по результатам спецоперации в Черновцах задержаны 5 бандитов, среди них – двое лидеров этой преступной группировки и россиянин, незаконно находившийся в Украине.
Следствие установило, что фигуранты под вымышленными предлогами выбивали деньги из людей: из мобилизованных и раненых военных, онкобольных и их семей. В частности, злоумышленники требовали 40 тысяч долларов с нацгвардейца и его онкобольного приятеля.
Установлено, что рэкетиры сначала создали искусственную конфликтную ситуацию с пострадавшими, а затем били их молотками по голове прямо посреди улицы. После этого онкобольной попал в реанимацию,
– сообщает СБУ.
Таким путем преступники пытались ускорить передачу им всей суммы "дани". В случае отказа – обещали вернуться, похитить своих жертв и замучить их. Также угрожали наведаться в их семьи, чтобы совершить насилие над женами и малолетними детьми.
Служба безопасности задержала лидеров банды и их сообщников "на горячем", когда те приехали к потерпевшим забрать деньги.
Как происходило задержание бандитов: смотрите видео
Выяснилось, что мужчины действовали в составе преступной организации, которую возглавлял местный рецидивист, который уже имеет судимость за наркопреступления и незаконное хранение оружия. Иерархически ему подчинялись еще две криминальные группировки, одну из которых возглавлял гражданин России по прозвищу "русский"
Преступная организация постоянно расширяла территорию своих преступлений и влияния, чтобы охватить всю Буковину, а также Прикарпатье и Хмельницкую область.
Сейчас следователи СБУ готовят подозрение по статье о вымогательстве, совершенное организованной группой в условиях военного положения, сопряженное с причинением тяжкого телесного повреждения. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.