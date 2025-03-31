Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,47 гривны. То есть цена валюты упала на 1 копейку против 28 марта. Официальный курс евро взамен составляет 44,74 гривны. То есть цена осталась без изменений.

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По состоянию на 1 апреля курс НБУ будет такой:

доллар – 41,42 гривны,

евро – 44,82 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 31 марта курс доллара на наличном рынке составил:

в банках: покупка – 41,17 гривны , продажа – по 41,77 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,53 гривны , продажа – по 41,52 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 41,11 гривны, продажа – по 41,50 гривны.

На какой официальный курс рассчитывать в апреле

Еще раньше для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что скорее всего на валютном рынке разница между курсом доллара и курсом евро будет оставаться на постоянном уровне, а именно 3,30 – 4 гривны.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Есть предположение, что на 1 апреля официальный курс американского доллара будет колебаться в пределах 41,40 – 41,80 гривны.

То есть как и в марте по сравнению с февралем, курс доллара вырастет максимально на 1% только. Кроме того, есть ожидания, что курс будет держаться довольно сдержанно и не превысит показателей по состоянию на 1 января 2025 года.