В российской Казани 11 мая произошла жуткая стрельба. 19-летний Ильназ Галявиев убил по меньшей мере 9 человек, среди которых и ученики, и учителя. Кроме того, 21 человек находится в больнице.

Жертвами нападающего стали 8 восьмиклассников и учителя. Среди пострадавших есть работники школы и школьники в возрасте 7 – 15 лет.

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Что известно о жертвах и пострадавших

Охранник школы

По данным телеграм-канала Baza, Галявиев начал стрелять еще перед входом в учебное заведение. На звуки выбежал работник школы Мулланур Мустафин. Его первого и ранил нападающий. Пули попали в живот и голову, кроме того, они разбили кости таза. Сейчас за жизнь мужчины борются медики.

Вахтерше в этот момент удалось скрыться и парень, войдя в здание, ее не заметил.

Известно, что Мустафин – бывший учитель математики, пишет Mash. Его жена была классным руководителем Галявиева. Сейчас она до сих пор работает в школе – учит детей татарскому языку.



Мулланур Мустафин с женой – классным руководителем нападающего

Учительница начальных классов

Далее Галявиев начал хаотично стрелять на первом этаже школы. На шум вышла 55-летняя учительница начальных классов Венера Айзатова, в классе которой не было детей. Нападающий выстрелил в женщину и убил ее.



Вторая жертва Галявиева – Венера Айзатова

Руководство школы предупредило педагогов через вайбер, чтобы те закрыли двери классов и сидели тихо. Однако вооруженному парню удалось попасть в 8-А класс, потому что дверь в кабинет была открытой.

Там он хладнокровно расстрелял 8 человек. 25-летняя учительница английского языка Эльвира Игнатьева погибла от выстрела нападающего, пытаясь закрыть дверь, чтобы спасти школьников.

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Учительница английского языка

В казанской школе №175 погибшая работала 4 года. В 2018 году она получила II место в районном конкурсе "Учитель года". В том же году получила грант за победу в конкурсе "Наш новый учитель".

Игнатьева якобы планировала вскоре увольняться из школы, потому что устала от постоянной работы и хотела немного пожить для себя. Известно, что мать женщины – также учительница.

По словам подруги погибшей, Игнатьева в последнее время жаловалась, что из-за работы не успевает радоваться жизни. Поэтому она планировала доработать семестр, чтобы не оставлять учеников, и увольняться с работы.



В Казани нападающий застрелил 26-летнюю учительницу

Погибшие ученики

А. Шайхутдинов – 14 лет;

А. Гарифуллина – 15 лет;

Д. Гайнутдинов – 14 лет;

А. Волков – 15 лет;

С. Галимзянова – 15 лет;

А. Зарипов – 14 лет;

И. Нагимуллина – 14 лет.

Школьники прятались под столами

На видео из социальных сетей видно, что дети сидели на полу и шепотом общались, чтобы нападающий их не услышал. Одна из девушек записала голосовое сообщение. В нем она дрожащим голосом сказала, что они с одноклассниками закрылись в кабинетах и сидят под партой.

В первые минуты нападения детей начали эвакуировать из школы. Некоторые ученики выпрыгивали через окна на улицу.

Коротко о стрельбе в Казани