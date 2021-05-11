Пыталась спасти учеников: что известно о погибших в результате стрельбы в школе Казани
В российской Казани 11 мая произошла жуткая стрельба. 19-летний Ильназ Галявиев убил по меньшей мере 9 человек, среди которых и ученики, и учителя. Кроме того, 21 человек находится в больнице.
Источник:24 канал
Жертвами нападающего стали 8 восьмиклассников и учителя. Среди пострадавших есть работники школы и школьники в возрасте 7 – 15 лет.
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Что известно о жертвах и пострадавших
Охранник школы
По данным телеграм-канала Baza, Галявиев начал стрелять еще перед входом в учебное заведение. На звуки выбежал работник школы Мулланур Мустафин. Его первого и ранил нападающий. Пули попали в живот и голову, кроме того, они разбили кости таза. Сейчас за жизнь мужчины борются медики.
Вахтерше в этот момент удалось скрыться и парень, войдя в здание, ее не заметил.
Известно, что Мустафин – бывший учитель математики, пишет Mash. Его жена была классным руководителем Галявиева. Сейчас она до сих пор работает в школе – учит детей татарскому языку.
Мулланур Мустафин с женой – классным руководителем нападающего
Учительница начальных классов
Далее Галявиев начал хаотично стрелять на первом этаже школы. На шум вышла 55-летняя учительница начальных классов Венера Айзатова, в классе которой не было детей. Нападающий выстрелил в женщину и убил ее.
Вторая жертва Галявиева – Венера Айзатова
Руководство школы предупредило педагогов через вайбер, чтобы те закрыли двери классов и сидели тихо. Однако вооруженному парню удалось попасть в 8-А класс, потому что дверь в кабинет была открытой.
Там он хладнокровно расстрелял 8 человек. 25-летняя учительница английского языка Эльвира Игнатьева погибла от выстрела нападающего, пытаясь закрыть дверь, чтобы спасти школьников.
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Учительница английского языка
В казанской школе №175 погибшая работала 4 года. В 2018 году она получила II место в районном конкурсе "Учитель года". В том же году получила грант за победу в конкурсе "Наш новый учитель".
Игнатьева якобы планировала вскоре увольняться из школы, потому что устала от постоянной работы и хотела немного пожить для себя. Известно, что мать женщины – также учительница.
По словам подруги погибшей, Игнатьева в последнее время жаловалась, что из-за работы не успевает радоваться жизни. Поэтому она планировала доработать семестр, чтобы не оставлять учеников, и увольняться с работы.
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Погибшие ученики
- А. Шайхутдинов – 14 лет;
- А. Гарифуллина – 15 лет;
- Д. Гайнутдинов – 14 лет;
- А. Волков – 15 лет;
- С. Галимзянова – 15 лет;
- А. Зарипов – 14 лет;
- И. Нагимуллина – 14 лет.
Школьники прятались под столами
На видео из социальных сетей видно, что дети сидели на полу и шепотом общались, чтобы нападающий их не услышал. Одна из девушек записала голосовое сообщение. В нем она дрожащим голосом сказала, что они с одноклассниками закрылись в кабинетах и сидят под партой.
В первые минуты нападения детей начали эвакуировать из школы. Некоторые ученики выпрыгивали через окна на улицу.
Коротко о стрельбе в Казани
- Утром 11 мая 19-летний выпускник Ильназ Галявиев устроил стрельбу в родной школе.
- Накануне в соцсети он создал страницу и писал о своем намерении совершить теракт.
- Мать нападающего рассказала, что тот купил ружье и говорил, что якобы планирует охотиться. Кстати, психиатр, выдавший Галявиеву справку на получение оружия, якобы не нашла у него отклонений.
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