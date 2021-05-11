У російській Казані 11 травня трапилася моторошна стрілянина. 19-річний Ільназ Галявієв вбив щонайменше 9 людей, серед яких і учні, і вчителі. Крім того, 21 людина перебуває у лікарні.

Жертвами нападника стали 8 восьмикласників та вчителі. Серед постраждалих є працівники школи та школярі віком 7 – 15 років.

Читайте також Назвався "богом" і вбив 10 людей: що відомо про стрілка з Казані Ільназа Галявієва

Що відомо про жертв та постраждалих

Охоронець школи

За даними телеграм-каналу Baza, Галявієв почав стріляти ще перед входом у навчальний заклад. На звуки вибіг працівник школи Мулланур Мустафін. Його першого й поранив нападник. Кулі потрапили у живіт та голову, крім того, вони розтрощили кістки тазу. Наразі за життя чоловіка борються медики.

Вахтерці у цей момент вдалося сховатися і хлопець, зайшовши у будівлю, її не помітив.

Відомо, що Мустафін – колишній вчитель математики, пише Mash. Його дружина була класним керівником Галявієва. Зараз вона досі працює у школі – вчитель дітей татарську мову.



Мулланур Мустафін з дружиною – класним керівником нападника

Вчителька початкових класів

Далі Галявієв почав хаотично стріляти на першому поверсі школи. На шум вийшла 55-річна вчителька початкових класів Венера Айзатова, в класі якої не було дітей. Нападник вистрілив у жінку та вбив її.



Друга жертва Галявієва – Венера Айзатова

Керівництво школи попередило педагогів через вайбер, аби ті зачинили двері класів і сиділи тихо. Однак озброєному хлопцю вдалося потрапити у 8-А клас, бо двері у кабінет були відкритими.

Там він холоднокровно розстріляв 8 учнів. 25-річна вчителька англійської мови Ельвіра Ігнатьєва загинула від пострілу нападника, намагаючись закрити двері, аби врятувати школярів.

Важливо Жорстокий напад на школу у російській Казані: все, що відомо

Вчителька англійської мови

У казанській школі №175 загибла працювала 4 роки. У 2018 році вона отримала ІІ місце в районному конкурсі "Учитель року". У тому ж році отримала грант за перемогу в конкурсі "Наш новий учитель".

Ігнатьєва нібито планувала незабаром звільнятися зі школи, бо втомилася від постійної роботи і хотіла трохи пожити для себе. Відомо, що мати жінки – також вчителька.

За словами подруги загиблої, Ігнатьєва останніми часом скаржилася, що через роботу не встигає радіти життю. Тому вона планувала допрацювати семестр, аби не залишати учнів, та звільнятися з роботи.



У Казані нападник застрелив 26-річну вчительку

Загиблі учні

А. Шайхутдінов – 14 років;

А. Гаріфулліна – 15 років;

Д. Гайнутдінов – 14 років;

А. Волков – 15 років;

З. Галімзянова – 15 років;

А. Заріпов – 14 років;

І. Нагімулліна – 14 років;

А. Хайруллін – 14 років.

Школярі ховалися під столами

На відео з соціальних мереж видно, що діти сиділи на підлозі і пошепки спілкувалися, аби нападник їх не почув. Одна з дівчат записала голосове повідомлення. У ньому вона тремтячим голосом сказала, що вони з однокласниками закрилися у кабінетах і сидять під партою.

У перші хвилини нападу дітей почали евакуювати зі школи. Деякі учні вистрибували через вікна на вулицю.

Коротко про стрілянину у Казані