Ільназа Галявієва, який відкрив стрілянину у школі в Казані, напередодні відрахували з коледжу. Там він здобував освіту програміста.

Хлопець був студентом останнього курсу коледжу "ТИСБИ". Однак, 26 квітня його відрахували звідти через неуспішність та прогули.

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Галявієв з вересня 2020 року пропускав пари, навіть не з'явився на іспити. Студенти розповіли, що він був неконфліктним, ні з ким близько не спілкувався.

Зверніть увагу! Через 2 дні після відрахування, 28 квітня, Ільназ отримав ліцензію на зброю. 11 травня він влаштував стрілянину у школі, в якій раніше навчався.

Джерело РБК повідомило, що хлопець був тихим та спокійним. "Завжди охайно одягнений, до однокурсників і викладачів ставився з повагою", – пояснив співрозмовник видання.

Галявієв пропав та не прийшов на іспити

У пресслужбі коледжу підтвердили РБК, що 19-річний стрілець навчався у них на четвертому курсі. Його відрахували через академічну заборгованість.

Там зазначили, що з грудня Галявієв проходив виробничу практику, однак на початку січня він пропав. Перестав приходити у коледж та обірвав зв'язок з куратором групи.

Він не приходив у навчальний заклад, а після 13 квітня взагалі обірвав зв'язок з куратором групи. На захист виробничої практики та державні іспити хлопець не прийшов.

"Тиха миша", – ректорка про нападника

Ректорка університету "ТИСБИ", у коледжі якого навчався Галявієв, також описала студента як ввічливого та неконфліктного. Мовляв, він був "увесь в комп'ютері".

Педагогиня вражена тим, що саме він виявився казанським нападником. "Абсолютно тихим та спокійним був, ні за чим не помічений", – підкреслила вона.

Ректорка про Галявієва: дивіться відео