"Тихая мышь": перед нападением на школу казанского стрелка отчислили из колледжа
Ильназа Галявиева, открывшего стрельбу в школе в Казани, накануне отчислили из колледжа. Там он получал образование программиста.
Источник:РБК
Парень был студентом последнего курса колледжа "ТИСБИ". Однако, 26 апреля его отчислили оттуда из-за неуспеваемости и прогулов.
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Галявиев с сентября 2020 года пропускал пары, даже не явился на экзамены. Студенты рассказали, что он был неконфликтным, ни с кем близко не общался.
Источник РБК сообщил, что парень был тихим и спокойным. "Всегда опрятно одет, к однокурсникам и преподавателям относился с уважением", – пояснил собеседник издания.
Галявиев пропал и не пришел на экзамены
В пресс-службе колледжа подтвердили РБК, что 19-летний стрелок учился у них на четвертом курсе. Его отчислили за академическую задолженность.
Там отметили, что с декабря Галявиев проходил производственную практику, однако в начале января он пропал. Перестал приходить в колледж и оборвал связь с куратором группы.
Он не приходил в учебное заведение, а после 13 апреля вообще оборвал связь с куратором группы. На защиту производственной практики и государственные экзамены парень не пришел.
"Тихая мышь", – ректор о нападавшем
Ректор университета "ТИСБИ", в колледже которого учился Галявиев, также описала студента как вежливого и неконфликтного. Мол, он был "весь в компьютере".
Педагог поражена тем, что именно он оказался казанским нападавшим. "Абсолютно тихим и спокойным был, ни за чем не замечен", – подчеркнула она.
Ректор о Галявиеве: смотрите видео
Стрельба в казанской школе: основное
- Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев совершил вооруженное нападение на школу № 175 в российской Казани.
- В результате стрельбы, по предварительной информации, погибли по меньшей мере 7 школьников и учительница.
- В то же время источник издания ТАСС сообщил, что число жертв стрельбы возросло до 11.
- Перед нападением юноша создал телеграм-канал с названием "Бог". Там он призвал к насилию и анонсировал массовые убийства.
- Российские правоохранители заявили, что стрелок действовал самостоятельно. В то же время они проверяют разные версии.
- Владимир Путин уже поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия.
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