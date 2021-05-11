Ильназа Галявиева, открывшего стрельбу в школе в Казани, накануне отчислили из колледжа. Там он получал образование программиста.

Парень был студентом последнего курса колледжа "ТИСБИ". Однако, 26 апреля его отчислили оттуда из-за неуспеваемости и прогулов.

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Галявиев с сентября 2020 года пропускал пары, даже не явился на экзамены. Студенты рассказали, что он был неконфликтным, ни с кем близко не общался.

Обратите внимание! Через 2 дня после отчисления, 28 апреля, Ильназ получил лицензию на оружие. 11 мая он устроил стрельбу в школе, в которой ранее учился.

Источник РБК сообщил, что парень был тихим и спокойным. "Всегда опрятно одет, к однокурсникам и преподавателям относился с уважением", – пояснил собеседник издания.

Галявиев пропал и не пришел на экзамены

В пресс-службе колледжа подтвердили РБК, что 19-летний стрелок учился у них на четвертом курсе. Его отчислили за академическую задолженность.

Там отметили, что с декабря Галявиев проходил производственную практику, однако в начале января он пропал. Перестал приходить в колледж и оборвал связь с куратором группы.

Он не приходил в учебное заведение, а после 13 апреля вообще оборвал связь с куратором группы. На защиту производственной практики и государственные экзамены парень не пришел.

"Тихая мышь", – ректор о нападавшем

Ректор университета "ТИСБИ", в колледже которого учился Галявиев, также описала студента как вежливого и неконфликтного. Мол, он был "весь в компьютере".

Педагог поражена тем, что именно он оказался казанским нападавшим. "Абсолютно тихим и спокойным был, ни за чем не замечен", – подчеркнула она.

Ректор о Галявиеве: смотрите видео

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