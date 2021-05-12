Во время нападения на школу в Казани 11 мая погибла 26-летняя Эльвира Игнатьева. Она работала учительницей английского и в момент трагедии проводила урок.

Как сообщали СМИ, молодая женщина погибла из-за того, что вышла в коридор, услышав выстрелы. Во время нападения она вела урок у 5 класса.

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В Казани хоронят учительницу

На похороны Эльвиры Игнатьевой пришли сотни людей. Гроб погибшей Эльвиры накрыли традиционным татарским саваном.

В соцсетях опубликовали ссылки на страницу погибшей Эльвиры в инстаграме. В комментариях к последним фото в ее профиле уже появились скорбные надписи со словами соболезнования родным.

В этот же день в Казани прощаются с погибшими в нападении школьниками.

Что известно о погибшей учительнице

Женщине было всего 26 лет. Из них она имела 5 лет преподавательского стажа.

В гимназии №175, где произошла стрельба, женщина проработала 4 года.

В 2018 году она получила II место в районном конкурсе "Учитель года – 2018".

В том же году получила грант за победу в конкурсе "Наш новый учитель".

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