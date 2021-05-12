В Казани прощаются с молодой учительницей, погибшей во время нападения
Во время нападения на школу в Казани 11 мая погибла 26-летняя Эльвира Игнатьева. Она работала учительницей английского и в момент трагедии проводила урок.
Источник:Life Shot
Как сообщали СМИ, молодая женщина погибла из-за того, что вышла в коридор, услышав выстрелы. Во время нападения она вела урок у 5 класса.
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В Казани хоронят учительницу
На похороны Эльвиры Игнатьевой пришли сотни людей. Гроб погибшей Эльвиры накрыли традиционным татарским саваном.
В соцсетях опубликовали ссылки на страницу погибшей Эльвиры в инстаграме. В комментариях к последним фото в ее профиле уже появились скорбные надписи со словами соболезнования родным.
В этот же день в Казани прощаются с погибшими в нападении школьниками.
Что известно о погибшей учительнице
- Женщине было всего 26 лет. Из них она имела 5 лет преподавательского стажа.
- В гимназии №175, где произошла стрельба, женщина проработала 4 года.
- В 2018 году она получила II место в районном конкурсе "Учитель года – 2018".
- В том же году получила грант за победу в конкурсе "Наш новый учитель".
Главное о стрельбе в школе в Казани
- Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе, которую окончил.
- Погибли 9 человек: 2 взрослых и 7 школьников, которые учились в 8 классе.
- Еще 21 человек с травмами попал в больницу.
- Накануне в телеграмме нападавший создал канал, где назвался "богом" и писал о своем намерении убивать людей.
- Мать нападавшего рассказала, что тот купил ружье и говорил, что якобы планирует охотиться.
- Разрешение на гладкоствольное ружье он получил лишь недавно – 28 апреля. За два дня ранее Ильназа отчислили из колледжа за неуспеваемость.
- Нападавшего задержали, ему грозит пожизненное заключение.
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