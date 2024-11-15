Однако это не так. Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж сказал 24 Каналу, что прежде всего российский диктатор занимается собственными перспективами и своим режимом.
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Как Путин хочет склонить Украину к переговорам
Николай Маломуж отметил, что когда российская армия потеряет динамику наступательных операций, то Украина сможет контратаковать и развернуть новую стратегию освобождения территории.
А это может привести к падению режима, поэтому для Путина это момент истины,
– отметил генерал армии.
Сейчас Кремль определил восемь основных стратегических направлений, четыре из которых прорывные, и бросает туда как можно больше сил. Пока Украина формирует дополнительные части и получает технику от партнеров, вражеские войска пытаются продвинуться.
Кроме того, Россия, вероятно, собирается вернуться к тактике массированных обстрелов Украины, чтобы подавить дух людей и украинцы протестовали против активной фазы войны.
Единственное преимущество Путина, что его армия может и наступать пытаться на фронте, и ежедневно наносить удары по мирному населению. Он рассчитывает, что эти два фактора склонит украинцев к "мирным переговорам" с Россией,
– сказал Маломуж.
Таким образом российский диктатор будет пытаться спасти свой режим и показать Трампу и третьим странам, что только на его условиях можно остановить войну.
Так, в ночь на 13 ноября Россия осуществила комбинированную атаку по Украине, использовав крылатые и баллистические ракеты, а также дроны. Эксперты считают, что атака не является сигналом Трампу, а частью подготовки к возможным массированным ударам.