Такое мнение 24 Каналу высказал российский публицист Ростислав Мурзагулов, заметив, что Трамп уже давно начал говорить с Путиным с "позиции силы". Чего только стоят его угрозы ударить по Москве, которые звучали несколько лет назад.

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В России уже обеспокоены

Как отметил Мурзагулов, в Кремле осознают, что Трамп может начать жестко действовать против них. Там пробуют отбиваться. Российская пропаганда сразу же начала распространять грязь против его жены Мелании Трамп.

Параллельно оккупанты снова поднимали в воздух стратегические бомбардировщики. Но и на этот раз это была лишь имитация пусков. Путин хочет продемонстрировать, будто он еще имеет много козырей в рукаве. Но Трамп – не из пугливых политиков.

Трамп видит, что его хотят запугать. А он сам любит это делать. Он такой хулиган. У него наконец-то будут эмоции в сторону Путина, которых не хватало. Потому что он слишком прагматично относился к диктатору. При этом Путин сейчас пробует пугать Трампа и Украину тем, что он и так делает. Он уже все карты использовал, кроме ядерного оружия. Трамп спокойно может ему об этом сказать,

– отметил Мурзагулов.

Добавим, по данным СМИ, у Трампа пока нет готового "мирного плана" относительно войны в Украине. Советники предлагают несколько идей. Среди них есть и замораживание боевых действий на нынешней линии соприкосновения.