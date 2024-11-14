Таку думку 24 Каналу висловив російський публіцист Ростислав Мурзагулов, зауваживши, що Трамп вже давно почав говорити з Путіним з "позиції сили". Чого тільки вартують його погрози вдарити по Москві, які лунали кілька років тому.

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В Росії вже занепокоєні

Як зазначив Мурзагулов, в Кремлі усвідомлюють, що Трамп може почати жорстко діяти проти них. Там пробують відбиватися. Російська пропаганда одразу ж почала поширювати бруд проти його дружини Меланії Трамп.

Паралельно окупанти знову підіймали в повітря стратегічні бомбардувальники. Але і цього разу це була лише імітація пусків. Путін хоче продемонструвати, ніби він ще має багато козирів в рукаві. Але Трамп – не з лякливих політиків.

Трамп бачить, що його хочуть залякати. А він сам любить це робити. Він такий хуліган. У нього нарешті будуть емоції в бік Путіна, яких не вистачало. Бо він надто прагматично ставився до диктатора. При цьому Путін зараз пробує лякати Трампа та Україну тим, що він і так робить. Він вже всі карти використав, окрім ядерної зброї. Трамп спокійно може йому про це сказати,

– зауважив Мурзагулов.

Додамо, за даними ЗМІ, у Трампа поки немає готового "мирного плану" щодо війни в Україні. Радники пропонують кілька ідей. Серед них є й замороження бойових дій на теперішній лінії зіткнення.