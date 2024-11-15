Проте це не так. Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж сказав 24 Каналу, що насамперед російський диктатор опікується власними перспективами й своїм режимом.

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Як Путін хоче схилити Україну до переговорів

Микола Маломуж зазначив, що коли російська армія втратить динаміку наступальних операцій, то Україна зможе контратакувати й розгорнути нову стратегію звільнення території.

А це може призвести до падіння режиму, тому для Путіна це момент істини,

– зазначив генерал армії.

Зараз Кремль визначив вісім основних стратегічних напрямків, чотири з яких проривні, й кидає туди якомога більше сил. Поки Україна формує додаткові частини й отримує техніку від партнерів, ворожі війська намагаються просунутися.

Крім того, Росія, ймовірно, збирається повернутися до тактики масованих обстрілів України, щоб подавити дух людей і українці протестували проти активної фази війни.

Єдина перевага Путіна, що його армія може і наступати намагатися на фронті, й щодня завдавати ударів по мирному населенню. Він розраховує, що ці два фактори схилить українців до "мирних переговорів" з Росією,

– мовив Маломуж.

У такий спосіб російський диктатор намагатиметься врятувати свій режим та показати Трампу й третім країнам, що тільки на його умовах можна зупинити війну.

Так, в ніч на 13 листопада Росія здійснила комбіновану атаку по Україні, використавши крилаті та балістичні ракети, а також дрони. Експерти вважають, що атака не є сигналом Трампу, а частиною підготовки до можливих масованіших ударів.