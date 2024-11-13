Очільник Кремля, влаштовуючи атаку по Україні 13 листопада, ймовірно, хоче попередити Трампа, щоб не відбулась ескалація війни. Проте військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко має іншу думку, яку він висловив 24 Каналу. Путін, як він вважає, по-справжньому "попередить" майбутнього 47-го президента трохи пізніше.
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Як Путін планує виставляти умови Трампу
Коваленко розповів, що цього разу Росія використала невелику кількість засобів, порівняно з тим, яку могла б застосувати, і скільки бортів росіяни підняли вночі у повітря.
Зокрема, ворог запустив балістичні ракети "Іскандер", а також вперше за декілька місяців крилаті ракети Х-101.
Проте це взагалі не сигнал Трампу. Це системна робота на передодні більш масованих ударів з боку росіян, а також щодо проведення тренувальних польотів стратегічної авіації. Крім того, ці часткові пуски здійснювались для того, щоб промацати нашу систему протиповітряної оборони,
– зауважив військовий оглядач.
Якщо Путін і хоче щось продемонструвати Трампу, то зробить він це ближче до січня 2025 року – напередодні інавгурації наступного президента США.
Росія може влаштувавши масований ракетний удар, застосувавши понад 150 одиниць дронів та біля сотні ракет різного типу – майже 250 повітряних об'єктів. Потім вони почнуть демонструвати Трампу, що, мовляв, ми більше не будемо обстрілювати, якщо він піде на домовленості з Росією на її умовах, а це означає капітуляцію України,
– наголосив Олександр Коваленко.
Такі дії росіяни вчинятимуть напередодні інавгурації Трампа, а не за два місяці, за які він може забути, що там відбувалось в Києві: пролетіли якісь дві ракети, які збили – і все.
У такий спосіб умови не виставляються. Вони виставляються, коли палають квартали, коли зруйновані десятки будинків. Тому цей ракетно-дроновий удар – це така собі пристрілка,
– припустив військовий оглядач.
Що відомо про нічний обстріл 13 листопада
- Україна зазнала комбінованої атаки із застосуванням різних засобів, проте це не був масований обстріл.
- Було виявлено застосуванням росіянами 96 засобів повітряного нападу (без урахування КАБів). Зокрема, 2 крилаті ракети Х-101, 2 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, 90 ударних БпЛА типу та безпілотників невстановленого типу.
- За попередньою інформацією, українські сили збили 2 ракети Х-101, 2 ракети "Іскандер-М"/KN-23, 37 БпЛА.