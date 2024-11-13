Уночі та вранці 13 листопада загарбники запустили по Україні 90 дронів та кілька ракет. Глава держави підкреслив ефективну відповідь ППОна російський комбінований удар, передає 24 Канал із посиланням на повідомлення президента.

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"Саме так досягається мир завдяки силі"

За словами Зеленського, сили протиповітряної оборони збили російські ракети, зокрема балістику, крилаті ракети, що атакували Київ, а також дрони.

Важливо, що в наших сил є чим захищати країну від російського терору. Вдячний кожному з партнерів, хто допомагає,

– наголосив політик.

Він зазначив, що постачати протиракети для нашої ППО, виконувати домовленості щодо захисних систем, щодо виробництва й постачання РЕБ означає бути рятівниками людей.

Кожен такий прояв ефективності нашої ППО – це збережені життя, захищена інфраструктура. І що більше буде результатів у наших воїнів, то ближчим буде закінчення війни. Саме так досягається мир завдяки силі,

– заявив президент.

Довідка: Концепцію "миру через силу" висуває новообраний президент США Дональд Трамп. У такий спосіб він планує завершити війну в Україні. Президент Зеленський заявив, що підтримує таке бачення у своєму вітальному слові.