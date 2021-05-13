Готовился к нападению с марта и хотел совершить самоубийство: новые детали о казанском стрелке
Казанский стрелок Ильназ Галявиев готовился к нападению на школу еще с начала марта. Он заказал селитру и хотел купить 5 килограммов перекиси. После расстрела парень пытался совершить самоубийство.
Источник:24 канал
Во время допроса Галявиев признался, что хотел убить около 20 человек. Однако решил сдаться, когда заметил полицейских.
Важно Казанского стрелка Ильназа Галявиева отправили под стражу на 2 месяца
Стрелок хотел покончить с собой
Когда Галявиева задержали, в полицейской машине он попытался покончить с собой, сообщает Meduza. Парень сказал, что его остановил полицейский.
Однако ранее заместитель прокурора Татарстана Алексей Заика сообщал, что до, во время и после задержания Галявиева силовики "официально не зарегистрировали" попыток суицида.
Как стрелок готовился к нападению
- В телеграм-каналах отмечают, что еще в марте Галявиев покупал селитру для взрывчатки в магазине "Мегастрой". Вещество ему привезли домой.
- Тогда парень пытался купить перекись, но у него не получилось. Один из продавцов рассказал, что Галявиев грубил и очень рассердился, когда узнал, что перекиси в наличии нет. Из-за этого парень даже попал в "черный список" продавца.
- Оружие Галявиев покупал в магазине "ОхотаАктив" в городе Йошкар-Ола. Стрелок даже заранее позвонил туда, чтобы уточнить наличие нужного ружья. Через 2 дня после получения лицензии на оружие стрелок приехал в Йошкар-Олу и забрал ружье.
Галявиев перед нападением приходил в школу
За час до нападения Галявиев уже приходил в школу, чтобы сверить расписание. На допросе он рассказал, что хотел совершить стрельбу во время второго урока.
Вахтерша заметила незнакомца, поэтому выставила на улицу. Парень пришел в дом, который расположен неподалеку возле школы, немного подождал, экипировался и вернулся в гимназию в 9:26.
Парню проведут психолого-психиатрическую экспертизу
Кстати, СМИ сообщают, что психолого-психиатрическую экспертизу Галявиеву будут проводить в институте Сербского в Москве.
Стрельба в казанской школе: что известно
- Смертельная стрельба в казанской школе произошла утром 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев, который устроил ее, закончил это учебное заведение 4 года назад.
- В результате погибли 9 человек: 7 восьмиклассников и 2 работника школы.
- Парень на допросе называл себя "богом". Галявиев уже признался в содеянном преступлении. Его взяли под стражу пока на 2 месяца.
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