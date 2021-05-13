Казанский стрелок Ильназ Галявиев готовился к нападению на школу еще с начала марта. Он заказал селитру и хотел купить 5 килограммов перекиси. После расстрела парень пытался совершить самоубийство.

Во время допроса Галявиев признался, что хотел убить около 20 человек. Однако решил сдаться, когда заметил полицейских.

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Стрелок хотел покончить с собой

Когда Галявиева задержали, в полицейской машине он попытался покончить с собой, сообщает Meduza. Парень сказал, что его остановил полицейский.

Однако ранее заместитель прокурора Татарстана Алексей Заика сообщал, что до, во время и после задержания Галявиева силовики "официально не зарегистрировали" попыток суицида.

Как стрелок готовился к нападению

В телеграм-каналах отмечают, что еще в марте Галявиев покупал селитру для взрывчатки в магазине "Мегастрой". Вещество ему привезли домой.

в магазине "Мегастрой". Вещество ему привезли домой. Тогда парень пытался купить перекись, но у него не получилось. Один из продавцов рассказал, что Галявиев грубил и очень рассердился, когда узнал, что перекиси в наличии нет. Из-за этого парень даже попал в "черный список" продавца.

Оружие Галявиев покупал в магазине "ОхотаАктив" в городе Йошкар-Ола. Стрелок даже заранее позвонил туда, чтобы уточнить наличие нужного ружья. Через 2 дня после получения лицензии на оружие стрелок приехал в Йошкар-Олу и забрал ружье.

Галявиев перед нападением приходил в школу

За час до нападения Галявиев уже приходил в школу, чтобы сверить расписание. На допросе он рассказал, что хотел совершить стрельбу во время второго урока.

Вахтерша заметила незнакомца, поэтому выставила на улицу. Парень пришел в дом, который расположен неподалеку возле школы, немного подождал, экипировался и вернулся в гимназию в 9:26.

Парню проведут психолого-психиатрическую экспертизу

Кстати, СМИ сообщают, что психолого-психиатрическую экспертизу Галявиеву будут проводить в институте Сербского в Москве.

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