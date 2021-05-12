19-летний Ильназ Галявиев, который открыл стрельбу в казанской гимназии № 175, признался правоохранителям в содеянном. Он не знает, скольких людей убил при нападении.

При этом, парень думает, что убил 4 взрослых, и еще нескольких школьников. В целом, по его мнению, жертвами нападения стали не менее 7 человек.

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Дома у злоумышленника уже изъяли вещества для приготовления взрывчатки. Ранее он заявлял, что "отказался от родителей" и заложил там бомбу.

Справка. Галявиев убил 9 человек, среди них – 2 взрослых и 7 детей. Еще 21 человек попал в больницу с травмами различной степени тяжести.

В стрелка было заболевание головного мозга

Правоохранители отметили, что Галявиев ведет себя неадекватно и мешает проведению следственных действий. По их данным, на учете у психиатра и нарколога он не состоял.

Его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением, которое сейчас препятствует полноценному проведению следственных действий с ним,

– отметили силовики.

В то же время они узнали, что ранее Галявиев неоднократно обращался за медицинской помощью – парень жаловался на сильные головные боли.

В 2020 году ему поставили диагноз, который свидетельствует о заболевании головного мозга. С начала 2021 года родные замечали, что он стал агрессивным.

Мать стрелка видела, как он принес домой оружие. Она заверила, что высказалась против. В ответ сын пригрозил ей: "Не лезь, я буду охотиться".

Нападение на казанскую гимназию: что известно