Стрелок из Казани Ильназ Галявиев признался в совершенных убийствах
19-летний Ильназ Галявиев, который открыл стрельбу в казанской гимназии № 175, признался правоохранителям в содеянном. Он не знает, скольких людей убил при нападении.
Источник:телеграм-канал Mash Iptash
При этом, парень думает, что убил 4 взрослых, и еще нескольких школьников. В целом, по его мнению, жертвами нападения стали не менее 7 человек.
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Дома у злоумышленника уже изъяли вещества для приготовления взрывчатки. Ранее он заявлял, что "отказался от родителей" и заложил там бомбу.
В стрелка было заболевание головного мозга
Правоохранители отметили, что Галявиев ведет себя неадекватно и мешает проведению следственных действий. По их данным, на учете у психиатра и нарколога он не состоял.
Его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением, которое сейчас препятствует полноценному проведению следственных действий с ним,
– отметили силовики.
В то же время они узнали, что ранее Галявиев неоднократно обращался за медицинской помощью – парень жаловался на сильные головные боли.
В 2020 году ему поставили диагноз, который свидетельствует о заболевании головного мозга. С начала 2021 года родные замечали, что он стал агрессивным.
Мать стрелка видела, как он принес домой оружие. Она заверила, что высказалась против. В ответ сын пригрозил ей: "Не лезь, я буду охотиться".
Нападение на казанскую гимназию: что известно
- Жуткий инцидент произошел утром 11 мая. Вооруженный Галявиев зашел в гимназию, в которой раньше учился, и открыл там стрельбу.
- Жертвами стали 26-летняя учительница Эльвира Игнатьева и 55-летняя Венера Айзатова. Также погибли 7 восьмиклассников, им было 14 – 15 лет.
- В конце апреля Галявиева отчислили из колледжа, поскольку он не появлялся на пары и экзамены. После этого он получил разрешение на оружие.
- За совершенное преступление стрелку грозит пожизненное заключение. Статья, по которой его обвиняют, предусматривает смертную казнь, но в России на нее действует мораторий.
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