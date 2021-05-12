Казанского стрелка Ильназа Галявиева отправили под стражу на 2 месяца
Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в гимназии в Казани, отправили в СИЗО на 2 месяца. 19-летний мужчина признал себя виновным и ответил, что нет у него тяжелых заболеваний.
Источник:Дождь
Заседание состоялось в Советском райсуде Казани. В отношении Галявиева возбудили уголовное дело за убийство двух и более человек. Санкция статьи предусматривает пожизненное заключение.
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Галявиев признал свою вину
Задержанный отрицает, что у него есть тяжелые заболевания и подтвердил свою вину в убийстве 9 человек.
Прокурор отметил, что стрелок убивал людей, чтобы "показать свое превосходство". Также следствие подсчитало, что Галявиев в помещении гимназии №175 совершил 17 выстрелов. Мужчина установил взрывное устройство на первом этаже учебного заведения.
Смотрите видео из зала суда в Казани:
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