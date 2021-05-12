Ільназа Галявієва, який влаштував стрілянину у гімназії в Казані, відправили в СІЗО на 2 місяці. 19-річний чоловік визнав себе винним і відповів, що у нього нема важких захворювань.

Засідання відбулось у Радянському райсуді Казані. Щодо Галявієва порушили кримінальну справу за вбивство двох та більше осіб. Санкція статті передбачає довічне ув'язнення.

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Галявієв визнав свою вину

Затриманий заперечив, що у нього є важкі захворювання та підтвердив свою вину у вбивстві 9 осіб.

Прокурор зазначив, що стрілок вбивав людей, аби "показати свою перевагу". Також слідство підрахувало, що Галявієв у приміщенні гімназії №175 здійснив 17 пострілів. Чоловік встановив вибуховий пристрій на першому поверсі навчального закладу.

Суд ухвалив рішення взяти під варту Галявієва на 2 місяці.

Дивіться відео з зали суду у Казані:

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