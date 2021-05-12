Казанського стрілка Ільназа Галявієва відправили під варту на 2 місяці
Ільназа Галявієва, який влаштував стрілянину у гімназії в Казані, відправили в СІЗО на 2 місяці. 19-річний чоловік визнав себе винним і відповів, що у нього нема важких захворювань.
Джерело:Дождь
Засідання відбулось у Радянському райсуді Казані. Щодо Галявієва порушили кримінальну справу за вбивство двох та більше осіб. Санкція статті передбачає довічне ув'язнення.
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Галявієв визнав свою вину
Затриманий заперечив, що у нього є важкі захворювання та підтвердив свою вину у вбивстві 9 осіб.
Прокурор зазначив, що стрілок вбивав людей, аби "показати свою перевагу". Також слідство підрахувало, що Галявієв у приміщенні гімназії №175 здійснив 17 пострілів. Чоловік встановив вибуховий пристрій на першому поверсі навчального закладу.
Дивіться відео з зали суду у Казані:
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Головне про стрілянину в школі у Казані:
- Смертельна стрілянина в казанській школі відбулась зранку 11 травня.
- Її розпочав 19-річний Ільназ Галявієв. Він закінчив цей навчальний заклад 4 роки тому.
- Внаслідок цього загинуло 9 людей: 7 восьмикласників та 2 працівники школи.
- До злочину чоловік завів телеграм-канал, у якому назвав себе "богом".
- Галявієв вже зізнався у скоєному злочині.
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