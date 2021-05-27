Россия нашла виновных в стрельбе в Казани

Глава следственного комитета Александр Бастрыкин раскритиковал школу №175. По его словам, в теракте виноваты родители, которые не хотели скидываться на охрану.

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Школа не охранялась, хотя был договор об охране. Спрашиваю директора: "Почему не охраняли школу?". Она сказала, что родители были против. Я спросил, почему. А она молчит. Я знаю, почему родители должны были дать деньги на охрану, но отказывались. Охраны не было, хотя договор существовал,

– заявил Бастрыкин.

Власти обязывали охранять школы

Глава СК подчеркнул, что после массового убийства в политехническом колледже Керчи, которое случилось в 2018 году, власти выдали определенные распоряжения. Эти поручения, мол, должны были предотвратить аналогичные преступления, но половину из них не выполнили.

"50% из тех поручений, которые давались в широком плане, начиная от охран школы и заканчивая воспитательной работой, не выполнены – вот результат", – цинично заметил Бастрыкин.

Справка. В результате теракта в колледже временно оккупированного Крыма погиб 21 человек, в том числе 15 студентов и 5 работников. Еще 52 человека были травмированы. Виновником оказался 18-летний студент Владислав Росляков, который сначала вызвал взрыв в буфете, а затем начал расстреливать студентов и преподавателей.

"Журналисты все не так поняли", – СК

Впоследствии пресс-служба СК заявила, что Бастрыкин имел в виду совсем другое, а журналисты его просто не так поняли и вырвали фразу из контекста, пишет "Новая газет".

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Прозвучала только первая часть выступления главы СК, где он озвучил часть разговора с директрисой, Она объяснила отсутствие охраны отказом родителей платить. Однако в дальнейшем глава СК говорил, что договор об охране был, но школа не охранялась,

– говорится в сообщении.

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