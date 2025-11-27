ВСУ сдерживают натиск оккупантов на фронте, враг терроризирует "Шахедами": хронология 1373 дня войны
Начались 1373 сутки полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Россия продолжает действовать с намерением захватить наши территории и осуществляет террор.
О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 27 ноября, сообщает 24 Канал.
Что происходило 27 ноября?
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют: Около 00:33 в районе Черноморска прогремели взрывы. Мониторы предупреждали, что на город двигались по меньшей мере 18 ударных БпЛА.
Потери врага на 27 ноября
Взрывы в Одесской области
