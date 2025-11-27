Укр Рус
Новини України ЗСУ стримують натиск окупантів на фронті, ворог тероризує "Шахедами": хронологія 1373 дня війні
27 листопада, 07:00
5

ЗСУ стримують натиск окупантів на фронті, ворог тероризує "Шахедами": хронологія 1373 дня війні

Ірина Марціяш

Розпочалася 1373 доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Росія продовжує діяти з наміром захопити наші території та здійснює терор.

Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 27 листопада, повідомляє 24 Канал.

Що відбувалося 27 листопада?

 

06:49, 27 листопада

Втрати ворога на 27 листопада

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

  • особового складу – близько 1 169690 (+1 140) осіб,
  • танків – 11 373 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 628 (+3);
  • артилерійських систем – 34 709 (+21);
  • РСЗВ – 1 550 (+1);
  • засобів ППО – 1 253 (+1);
  • літаків – 430 (+2);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 85 174 (+214);
  • крилатих ракет – 3 995 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 68 351 (+109);
  • спеціальної техніки – 4 008 (+1).
00:44, 27 листопада

Вибухи на Одещині

Близько 00:33 в районі Чорноморська прогриміли вибухи. Монітори попереджали, що на місто рухалися щонайменше 18 ударних БпЛА.