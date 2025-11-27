ЗСУ стримують натиск окупантів на фронті, ворог тероризує "Шахедами": хронологія 1373 дня війні
Розпочалася 1373 доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Росія продовжує діяти з наміром захопити наші території та здійснює терор.
Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 27 листопада, повідомляє 24 Канал.
Що відбувалося 27 листопада?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають: Близько 00:33 в районі Чорноморська прогриміли вибухи. Монітори попереджали, що на місто рухалися щонайменше 18 ударних БпЛА.
Втрати ворога на 27 листопада
Вибухи на Одещині
