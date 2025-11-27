ЗСУ стримують натиск окупантів на фронті, ворог тероризує "Шахедами": хронологія 1373 дня війні

Розпочалася 1373 доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Росія продовжує діяти з наміром захопити наші території та здійснює терор.

Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 27 листопада, повідомляє 24 Канал.

Що відбувалося 27 листопада?