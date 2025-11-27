О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 27 ноября, сообщает 24 Канал.

Что происходило 27 ноября?

06:49, 27 ноября

Потери врага на 27 ноября

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 169690 (+1 140) человек,
  • танков – 11 373 (+1);
  • боевых бронированных машин – 23 628 (+3);
  • артиллерийских систем – 34 709 (+21);
  • РСЗО – 1 550 (+1);
  • средств ПВО – 1 253 (+1);
  • самолетов – 430 (+2);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 85 174 (+214);
  • крылатых ракет – 3 995 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 68 351 (+109);
  • специальной техники – 4 008 (+1).
00:44, 27 ноября

Взрывы в Одесской области

Около 00:33 в районе Черноморска прогремели взрывы. Мониторы предупреждали, что на город двигались по меньшей мере 18 ударных БпЛА.