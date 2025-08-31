Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что любые уступки или попытки "тонкой игры" с российским диктатором Владимиром Путиным не принесут результата и не обеспечат безопасности. Об этом свидетельствуют последние дни и недели войны.

Об этом он сказал во время поездки на польско-белорусскую границу вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.

Что заявил Туск о мирных переговорах?

По словам главы правительства, последние дни и недели войны показали, что "никакие уступки, ни одна тонкая игра с Путиным и агрессивной Россией не приведут к успеху, а также не будут гарантировать нашу безопасность".

Польша, Европа, НАТО и США должны снова, как прежде, так же, как мы чувствовали поддержку всего Запада 45 лет назад, когда была основана "Солидарность", также сегодня должны быть очень жесткими, решительными и солидарными перед лицом последней версии империи зла,

– подчеркнул Туск.

Он подчеркнул, что пришло время отказаться от любых уступок и максимально подготовиться к вызовам.

"Польша хорошо готовится, и Европейский Союз, и лично президент также здесь, чтобы найти аргументы, чтобы убедить всех в Европе, что эта граница – это граница, которую мы должны защищать, в которую мы также должны инвестировать европейские деньги", – акцентировал он.

