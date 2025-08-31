"Досить поступок": Туск заявив, що "тонка гра" з Путіним не принесе результатів
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що будь-які поступки чи спроби "тонкої гри" з російським диктатором Володимиром Путіним не принесуть результату та не забезпечать безпеки. Про це свідчать останні дні та тижні війни.
Про це він сказав під час поїздки на польсько-білоруський кордон разом із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF24.
Що заявив Туск про мирні переговори?
За словами очільника уряду, останні дні та тижні війни показали, що "жодні поступки, жодна тонка гра з Путіним та агресивною Росією не призведуть до успіху, а також не гарантуватимуть нашу безпеку".
Польща, Європа, НАТО та США повинні знову, як колись, так само, як ми відчували підтримку всього Заходу 45 років тому, коли була заснована "Солідарність", також сьогодні повинні бути дуже жорсткими, рішучими та солідарними перед обличчям останньої версії імперії зла,
– наголосив Туск.
Він підкреслив, що настав час відмовитися від будь-яких поступок і максимально підготуватися до викликів.
"Польща добре готується, і Європейський Союз, і особисто президентка також тут, щоб знайти аргументи, щоб переконати всіх у Європі, що цей кордон – це кордон, який ми повинні захищати, в який ми також повинні інвестувати європейські гроші", – акцентував він.
Мирні переговори: останні новини
- США пригрозили Росії новими санкціями, якщо вона не зробить кроків до мирного врегулювання війни проти України. Заява була зроблена під час термінового засідання Ради безпеки ООН після масованого удару по Києву, що призвів до загибелі понад 20 осіб.
- Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова шукати миру, але звинуватив Україну у небажанні йти на переговори.
- Європейські союзники готові відправити військових в Україну після припинення вогню для забезпечення третьої лінії оборони у випадку повторної російської агресії. План "коаліції рішучих" передбачає розгортання європейських сил в Україні на 5 – 10 років.