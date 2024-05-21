Армейские пилоты и измененный в последний момент список пассажиров: новые детали катастрофы с Раиси
Источник:Turkiye
Через два дня после авиакатастрофы с президентом Ирана Раиси появились интересные детали. Остается непонятным, почему вертолет взлетел в туман и отклонился от маршрута, а после аварии ни одно из трех сигнальных устройств определения местонахождения не работало.
Катастрофа вертолета, в которой погибли президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян и их окружение, вызывает у зарубежных СМИ много вопросов. Турецкая газета обратила внимание на то, что летели три вертолета с официальными лицами, и разбился только вертолет с Раиси. Удивляет и то, что вертолет, который двигался в колонне с двумя другими, не могли найти часами.
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Изменились маршрут и пассажиры
По информации издания, турецкий беспилотник Bayraktar Akıncı, который прибыл на помощь в поисках, первые 45 минут не мог ничего найти, хоть и шел по маршруту вертолета Раиси. Впрочем, оказалось, что он во время полета сбился с курса и упал далеко от утвержденного маршрута.
Кроме того, в последний момент перед полетом изменили список пассажиров вертолета. Планировалось, что министр иностранных дел Абдуллахиян и губернатор Тебриза Малик Рахмети будут путешествовать вместе на вертолете номер 2. В последний момент генерала Революционной гвардии вместе с Тебризским представителем религиозного лидера Али Хаменеи Мухаммедом Али аль-Хашимом посадили на другой вертолет.
Перед вылетом заменили пилотов и вертолет
Пилотов, которые должны были везти президента Раиси домой, сначала набрали из летного состава Стражей революции, но потом, вроде бы, почему-то заменили на армейских пилотов. Также вместо новых вертолетов российского производства почему-то выбрали 30-летний американский Bell 212. В Иране, который из-за эмбарго не может покупать летательные аппараты и запчасти, такие аварии случаются часто из-за использования старых транспортных средств. По оценкам турецкого издания, на вооружении вооруженных сил Ирана есть 10 таких вертолетов.
Кроме того, на вертолете были установлены не только стандартные GPS-модуль и транспондер, а еще и специальная система, которая обеспечивает 72-часовую бесперебойность сигнала. Однако определить расположение вертолета все равно не удалось.
Аятолла Хаменеи может устранять конкурентов
85-летний духовный лидер Ирана Али Хаменеи испытывает проблемы со здоровьем. Поэтому турецкое издание Turkiye заподозрило аятоллу в попытке устранить самую сильную фигуру иранского политикума в пользу своего 55-летнего сына Муджтаба Хаменеи.
На открытии электростанции в Азербайджане вместе с президентом страны Ильхамом Алиевым Раиси сказал довольно странные слова: "Есть люди, которые хотят помешать нам на этой встрече, но им это не удастся".
Впрочем, аварии с иранскими лидерами происходят не впервые. Вертолет, на котором находился бывший президент Махмуд Ахмадинежад, в 2013 году также потерпел крушение. Он летел на церемонию открытия автомобильного тоннеля в горном районе на севере страны. Пилоты совершили вынужденную посадку, иранский лидер тогда не пострадал.
Что известно о катастрофе Раиси
- Днем 19 мая стало известно, что вертолет президента Ирана исчез в горах на севере страны. Ибрахим Раиси летел домой со встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
- Долгое время спасатели не могли найти место падения, в частности из-за плохой погоды. Однако и сначала стало очевидным, что шансов на спасение у экипажа было немного.
- Утром 20 мая официальные источники сообщили о смерти иранского лидера. Вертолет с президентом Ибрахимом Раиси и министром иностранных дел Хусейном Амиром-Абдуллахианом разбился в густом лесу в Восточном Азербайджане – провинции Ирана.
- В инциденте погибли все пассажиры вертолета: президент Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Ирана Малек Рахмати, аятолла Мухаммед Али аль-Хашим, представитель Лидера исламской революции в провинции Восточный Азербайджан и еще несколько человек.