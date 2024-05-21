Армійські пілоти та змінений в останню мить список пасажирів: нові деталі катастрофи з Раїсі

Через два дні після авіакатастрофи з президентом Ірану Раїсі з'явилися цікаві деталі. Залишається незрозумілим, чому гелікоптер злетів у туман та відхилився від маршруту, а після аварії жоден з трьох сигнальних пристроїв визначення місцезнаходження не працював.

Катастрофа гелікоптера, в якій загинули президент Ірану Ібрагім Раїсі, міністр закордонних справ Хусейн Емір Абдуллахіян та їхнє оточення, викликає у закордонних ЗМІ багато питань. Турецька газета звернула увагу на те, що летіли три вертольоти з офіційними особами, та розбився лише гелікоптер з Раїсі. Дивує й те, що гелікоптер, який рухався в колоні з двома іншими, не могли знайти годинами.

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Змінились маршрут та пасажири

За інформацією видання, турецький безпілотник Bayraktar Akıncı, який прибув на допомогу в пошуках, перші 45 хвилин не міг нічого знайти, хоч і йшов по маршруту гелікоптера Раїсі. Втім, виявилось, що він під час польоту збився з курсу і впав далеко від затвердженого маршруту.

Крім того, в останній момент перед польотом змінили список пасажирів гелікоптера. Планувалося, що міністр закордонних справ Абдуллахіян і губернатор Тебрізу Малік Рахметі подорожуватимуть разом на гелікоптері номер 2. В останній момент генерала Революційної гвардії разом із Тебрізським представником релігійного лідера Алі Хаменеї Мухаммедом Алі Аль Хашимом посадили на інший вертоліт.

Перед вильотом замінили пілотів та гелікоптер

Пілотів, які мали б везти президента Раїсі додому, спочатку набрали з льотного складу Вартових революції, але потім, начебто, чомусь замінили на армійських пілотів. Також замість нових гелікоптерів російського виробництва чомусь обрали 30-річний американський Bell 212. В Ірані, який через ембарго не може купувати літальні апарати та запчастини, такі аварії трапляються часто через використання старих транспортних засобів. За оцінками турецького видання, на озброєнні збройних сил Ірану є 10 таких вертольотів.

Крім того, на гелікоптері були встановлені не лише стандартні GPS-модуль та транспондер, а ще й спеціальна система, яка забезпечує 72-годинну безперебійність сигналу. Однак визначити розташування вертольота все одно не вдалося.

Аятола Хаменеї може усувати конкурентів

85-річний духовний лідер Ірану Алі Хаменеї відчуває проблеми зі здоров'ям. Тому турецьке видання Turkiye запідозрило аятолу у спробі усунути найсильнішу фігуру іранського політикуму на користь свого 55-річного сина Муджтаба Хаменеї.

На відкритті електростанції в Азербайджані разом з президентом країни Ільхамом Алієвим Раїсі сказав досить дивні слова: "Є люди, які хочуть завадити нам на цій зустрічі, але їм це не вдасться".

Втім, аварії з іранськими лідерами відбуваються не вперше. Гелікоптер, на якому перебував колишній президент Махмуд Ахмадінежад, в 2013 році також зазнав аварії. Він летів на церемонію відкриття автомобільного тунелю в гірському районі на півночі країни. Пілоти здійснили вимушену посадку, іранський лідер тоді не постраждав.

Що відомо про катастрофу Раїсі