Політолог Микола Давидюк розповів 24 Каналу, що президента Раїсі в Ірані на виборах обрала тотальна більшість. Тим часом у Литві заявили, що не можуть висловлювати співчуття Ірану через загибель президента, бо країна надсилає Росії зброю, якою вбивають українців.

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Передумови можливих протестів в Ірані

Давидюк зазначив, що в Раїсі була велика підтримка серед іранців. Якщо з'ясується, що його загибель – це політичне вбивство, протести дійсно можуть спалахнути по країні. Поки важко говорити, яких масштабів вони можуть бути, і чи дотягнуть до Іранської революції 70-х років минулого століття.

Ми бачимо можливості таких протестів, і точно їх їм бажаємо. Ми бачили зародки революції, де домінантну скрипку відігравали жінки. Ми бачили перед цим, якими важливими та недооцінено впливовими стали жінки в Ірані,

– зауважив політолог.

Страхи в Росії

За його словами, в Росії вже є напруження через загибель Раїсі. Умовно вже є спроби ліквідувати 2 "друзів Путіна". За логікою – третім може стати сам очільник Кремля. Однак у співпраці Росії з Іраном слід зауважити, що умовно Захід більше стурбований не передачею Москві зброї, а те, що Тегеран чекає ядерних технологій.

"Це дуже сильно змінює загалом усі настрої для Саудівської Аравії, для Туреччини, для Ізраїлю і для багатьох інших. Хтось говорить про те, що доведеться починати операцію, яка була в Іраку з повним демонтажем державності та тотальною сірою зоною", – наголосив Давидюк.

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