Як пише видання, обидві політичні посади пов'язані з підвищеним рівнем ризику. І попри те, що наразі розслідування причин катастрофи усе ще триває, аналітики розглянули різні версії того, що сталось.

Дивіться також Організатор репресій в Ірані та прихильник Росії: біографія загиблого президента Ібрагіма Раїсі

"Причину аварії поки що не розслідувано. Але будь-який висновок можна буде трактувати по-різному, як і феєрверки на вулицях Тегерана в неділю ввечері: чи святкували вони напередодні свята, присвяченого народженню Рези, відомого як 8-й імам? Чи відзначали смерть Раїсі – жорсткого президента?" – ідеться у статті.

Зазначають, що катастрофа сталася через 2 місяці після того, як Іран розпочав масовану атаку проти Ізраїлю у відповідь на авіаудар 1 квітня в Сирії, який забрав життя 2 високопоставлених іранських генералів.

Чи могла бути катастрофа наслідком удару

Ті, хто вважає, авіакатастрофа – це удар, нанесений Тель-Авівом, аргументують це тим, що гелікоптер Раїсі впав у гірському лісі недалеко від кордону з Азербайджаном, який є найменш дружнім із сусідів Ірану, адже країна підтримує відносини з Ізраїлем і співпрацює з Моссадом.

Погода – наразі найімовірніша причина аварії

Втім, погода і справді була поганою, туман погіршував видимість. Цю версію наразі повідомила й іранська влада. Там наголосили, що спроби виявити місце аварії були ускладнені туманом, вітром і проливним дощем.

Політика

Нарешті, є внутрішня політика Ісламської Республіки, яка уже встигла відзначитись жорстокістю. Ба більше, не вщухають чутки, що Хаменеї – верховний лідер, який правив 35 років, хворий.

Аналітики вважають, що загибель Раїсі призведе до кризи наступності в Ірані.

Раїсі та Моджтаба Хаменеї – син 85-річного Верховного лідера, є єдиними кандидатами на місце наступника.

Дивіться також Смерть президента Ірану лише збільшує шанси: хто найімовірніше стане наступником аятоли Хаменеї

"В іранській політичній культурі, заснованій на змовах, мало хто повірить, що смерть Раїсі була випадковою", – вважає старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Карім Саджапур.

Чи міг стати Раїсі новим аятолою

Раїсі був силовиком, який демонстрував прихильність до жорсткої лінії. Наприкінці 1980-х років він входив до складу "комітету смерті", який наказав стратити тисячі політичних в'язнів.

Страти порушили план наступності Великого аятоли Рухолли Хомейні, шиїтського священнослужителя. Замість нього цю посаду обійняв Хаменеї, який швидко отримав звання аятоли.

Раїсі зрештою очолив судову владу, яка підпорядковується безпосередньо лідеру. Однак у нього не було очевидних політичних прихильників, крім прихильників режиму, які становлять близько 20% 88-мільйонного населення Ірану.

У 2021 році його переобрали президентом, але це не була абсолютна перемога, адже явка була рекордно низькою, а спостерігачів звинувачували у фальсифікації.