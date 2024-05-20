Как пишет издание, обе политические должности связаны с повышенным уровнем риска. И несмотря на то, что сейчас расследование причин катастрофы все еще продолжается, аналитики рассмотрели различные версии того, что произошло.

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"Причина аварии пока не расследована. Но любой вывод можно будет трактовать по-разному, как и фейерверки на улицах Тегерана в воскресенье вечером: праздновали ли они накануне праздника, посвященного рождению Резы, известного как 8-й имам? Отмечали ли смерть Раиси – жесткого президента?" – говорится в статье.

Отмечается, что катастрофа произошла через 2 месяца после того, как Иран начал массированную атаку против Израиля в ответ на авиаудар 1 апреля в Сирии, который унес жизни 2 высокопоставленных иранских генералов.

Могла ли быть катастрофа следствием удара

Те, кто считает, авиакатастрофа – это удар, нанесенный Тель-Авивом аргументируют это тем, что вертолет Раиси упал в горном лесу недалеко от границы с Азербайджаном, который является наименее дружественным из соседей Ирана, ведь страна поддерживает отношения с Израилем и сотрудничает с Моссадом.

Погода – пока самая вероятная причина аварии

Впрочем, погода действительно была плохой, туман ухудшал видимость. Эту версию пока сообщили и иранские власти. Там отметили, что попытки обнаружить место аварии были затруднены туманом, ветром и проливным дождем.

Политика

Наконец, есть внутренняя политика Исламской Республики, которая уже успела отличиться жестокостью. Более того, не утихают слухи, что Хаменеи – верховный лидер, правивший 35 лет, болен.

Аналитики считают, что гибель Раиси приведет к кризису преемственности в Иране.

Раиси и Моджтаба Хаменеи – сын 85-летнего Верховного лидера, являются единственными кандидатами на место преемника.

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"В иранской политической культуре, основанной на заговорах, мало кто поверит, что смерть Раиси была случайной", – считает старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Карим Саджапур.

Мог ли стать Раиси новым аятоллой

Раиси был силовиком, который демонстрировал приверженность к жесткой линии. В конце 1980-х годов он входил в состав "комитета смерти", который приказал казнить тысячи политических заключенных.

Казни нарушили план преемственности Великого аятоллы Рухоллы Хомейни, шиитского священнослужителя. Вместо него эту должность занял Хаменеи, который быстро получил звание аятоллы.

Раиси в конце концов возглавил судебную власть, которая подчиняется непосредственно лидеру. Однако у него не было очевидных политических сторонников, кроме сторонников режима, которые составляют около 20% 88-миллионного населения Ирана.

В 2021 году его переизбрали президентом, но это не была абсолютная победа, ведь во-первых, явка была рекордно низкой, а наблюдателей обвиняли в фальсификации.