Политолог Николай Давидюк рассказал 24 Каналу, что президента Раиси в Иране на выборах выбрало тотальное большинство. Между тем в Литве заявили, что не могут выражать соболезнования Ирану из-за гибели президента, потому что страна посылает России оружие, которым убивают украинцев.

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Предпосылки возможных протестов в Иране

Давидюк отметил, что у Раиси была большая поддержка среди иранцев. Если выяснится, что его гибель – это политическое убийство, протесты действительно могут вспыхнуть по стране. Пока трудно говорить, каких масштабов они могут быть, и дотянут ли до Иранской революции 70-х годов прошлого века.

Мы видим возможности таких протестов, и точно их им желаем. Мы видели зародыши революции, где доминантную скрипку играли женщины. Мы видели перед этим, какими важными и недооцененными влиятельными стали женщины в Иране,

– отметил политолог.

Страхи в России

По его словам, в России уже есть напряжение из-за гибели Раиси. Условно уже есть попытки ликвидировать 2 "друзей Путина". По логике – третьим может стать сам глава Кремля. Однако в сотрудничестве России с Ираном следует заметить, что условно Запад больше обеспокоен не передачей Москве оружия, а тем, что Тегеран ждет ядерных технологий.

"Это очень сильно меняет в целом все настроения для Саудовской Аравии, для Турции, для Израиля и для многих других. Кто-то говорит о том, что придется начинать операцию, которая была в Ираке с полным демонтажем государственности и тотальной серой зоной", – отметил Давидюк.

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