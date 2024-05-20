Верховный лидер Ирана объявил траур из-за гибели президента Ибрагим Раиси и всех, кто летел вместе с ним. Также он объявил, кто будет преемником президента.

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В Иране траур из-за гибели президента

В сообщении, переданном государственными информационными агентствами Ирана, Хаменеи выразил соболезнования по поводу гибели президента Раиси и объявил траур по всей стране, который продлится 5 дней. Он также подтвердил, что первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер сейчас руководит исполнительной властью.

Он (Мохаммад Мохбер, – 24 Канал) обязан договориться с руководителями законодательной и судебной ветвей власти об избрании нового президента в течение максимум пятидесяти дней,

– добавил Хаменеи.

К трауру по Раиси и ряду иранских чиновников уже присоединились "друзья" Ирана – Ливан, Россия и Беларусь. Также соболезнования выразили соседи Ирана – Турция, Азербайджан, Армения, Ирак.

Председатель Евросовета Шарль Мишель от имени ЕС выразил "глубокие соболезнования родным" в связи с гибелью президента Ирана и всех восьми человек, которые были в вертолете. США, которые не имеют с Ираном дипломатических отношений, официально пока не комментировали смерть Раиси.

Что известно о гибели Раиси