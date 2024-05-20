Верховний лідер Ірану оголосив жалобу через загибель президента Ібрагім Раїсі та всіх, хто летів разом з ним. Також він оголосив, хто буде наступником президента.

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В Ірані жалоба через загибель президента

У повідомленні, переданому державними інформаційними агентствами Ірану, Хаменеї висловив співчуття з приводу загибелі президента Раїсі та оголосив жалобу по всій країні, яка триватиме 5 днів. Він також підтвердив, що перший віцепрезидент Ірану Мохаммад Мохбер зараз керує виконавчою владою.

Він (Мохаммад Мохбер, – 24 Канал) зобов'язаний домовитися з керівниками законодавчої та судової гілок влади про обрання нового президента протягом максимум п'ятдесяти днів,

– додав Хаменеї.

До жалоби за Раїсі та низкою іранських посадовців вже доєднались "друзі" Ірану – Ліван, Росія та Білорусь. Також співчуття висловили сусіди Ірану – Туреччина, Азербайджан, Вірменія, Ірак.

Голова Євроради Шарль Мішель від імені ЄС висловив "глибоке співчуття рідним" у зв’язку із загибеллю президента Ірану і всіх восьми осіб, які були у гелікоптері. США, які не мають з Іраном дипломатичних відносин, офіційно поки не коментували смерть Раїсі.

Що відомо про загибель Раїсі