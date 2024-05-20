Президентский вертолет, который упал на полпути из Азербайджана в Иран довольно долго искали в горах из-за плохих погодных условий. В конце, когда спасатели его нашли, стало известно, что не выжил никто.
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Кто еще погиб кроме Раиси
Вертолет, в котором летели президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел Хоссейн Амир-Абдуллахиан разбился в густом лесу на востоке Азербайджана в воскресенье, 19 мая.
В инциденте погибли все пассажиры вертолета:
- президент Ибрагим Раиси,
- министр иностранных дел Хоссейн Амир-Абдуллахиан,
- губернатор провинции Восточный Азербайджан Ирана Малек Рахмати,
- аятолла Мохаммад Али Але-Хашем, представитель Лидера исламской революции в провинции Восточный Азербайджан,
- и еще несколько человек.
Чиновники, погибшие вместе с Раиси / Фото MEHR
Что известно об авиакатастрофе Раиси
- Раиси находился в Азербайджане 19 мая утром, где вместе с президентом страны Ильхамом Алиевым торжественно открыл дамбу на реке Арас. Примечательно, что иранского лидера перевозил российский вертолет Ми-171.
- Авиакатастрофа случилась в районе азербайджанского города Джульфа, связь с иранским лидером полностью исчезла. Кроме того, иранские государственные СМИ сообщали, что причиной катастрофы стала плохая погода.
- Глава МВД Ирана Вахиди подтвердил национальному телевидению, что один из вертолетов президентского конвоя "жестко приземлился". Он добавлял, что "из-за тумана и плохой погоды может потребоваться время, чтобы добраться до места происшествия".
- Впоследствии стало известно, что удалось обнаружить обломки вертолета президента Раиси, который сгорел полностью.
- Первым полуофициальное информационное агентство правительства Ирана Mehr заявило утром 20 мая, что президент Раиси попал в авиакатастрофу и "принял мученическую смерть", когда "выполнял свой долг перед народом Ирана".