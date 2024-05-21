Катастрофа вертолета, в которой погибли президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Эмир Абдуллахиян и их окружение, вызывает у зарубежных СМИ много вопросов. Турецкая газета обратила внимание на то, что летели три вертолета с официальными лицами, и разбился только вертолет с Раиси. Удивляет и то, что вертолет, который двигался в колонне с двумя другими, не могли найти часами.

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Изменились маршрут и пассажиры

По информации издания, турецкий беспилотник Bayraktar Akıncı, который прибыл на помощь в поисках, первые 45 минут не мог ничего найти, хоть и шел по маршруту вертолета Раиси. Впрочем, оказалось, что он во время полета сбился с курса и упал далеко от утвержденного маршрута.

Кроме того, в последний момент перед полетом изменили список пассажиров вертолета. Планировалось, что министр иностранных дел Абдуллахиян и губернатор Тебриза Малик Рахмети будут путешествовать вместе на вертолете номер 2. В последний момент генерала Революционной гвардии вместе с Тебризским представителем религиозного лидера Али Хаменеи Мухаммедом Али Аль Хашимом посадили на другой вертолет.

Перед вылетом заменили пилотов и вертолет

Пилотов, которые должны были везти президента Раиси домой, сначала набрали из летного состава Стражей революции, но потом, вроде бы, почему-то заменили на армейских пилотов. Также вместо новых вертолетов российского производства почему-то выбрали 30-летний американский Bell 212. В Иране, который из-за эмбарго не может покупать летательные аппараты и запчасти, такие аварии случаются часто из-за использования старых транспортных средств. По оценкам турецкого издания, на вооружении вооруженных сил Ирана есть 10 таких вертолетов.

Кроме того, на вертолете были установлены не только стандартные GPS-модуль и транспондер, а еще и специальная система, которая обеспечивает 72-часовую бесперебойность сигнала. Однако определить расположение вертолета все равно не удалось.

Аятолла Хаменеи может устранять конкурентов

85-летний духовный лидер Ирана Али Хаменеи испытывает проблемы со здоровьем. Поэтому турецкое издание Turkiye заподозрило аятоллу в попытке устранить самую сильную фигуру иранского политикума в пользу своего 55-летнего сына Муджтаба Хаменеи.

На открытии электростанции в Азербайджане вместе с президентом страны Ильхамом Алиевым Раиси сказал довольно странные слова: "Есть люди, которые хотят помешать нам на этой встрече, но им это не удастся".

Впрочем, аварии с иранскими лидерами происходят не впервые. Вертолет, на котором находился бывший президент Махмуд Ахмадинежад, в 2013 году также потерпел крушение. Он летел на церемонию открытия автомобильного тоннеля в горном районе на севере страны. Пилоты совершили вынужденную посадку, иранский лидер тогда не пострадал.

Что известно о катастрофе Раиси