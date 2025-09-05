Считался пропавшим без вести 9 месяцев: в Ивано-Франковске попрощаются с Игорем Пальчаком
- Игорь Пальчак, военнослужащий с Тернопольщины, считался пропавшим без вести с 1 декабря 2024 года.
- 5 сентября в Ивано-Франковске с Героем попрощаются.
Уже три с половиной года Украина дает отпор полномасштабной агрессии России. За независимость и свободу нашей страны гибнут лучшие. Среди них – военнослужащий Игорь Пальчак с Тернопольщины.
На щите возвращается воин ВСУ Игорь Пальчак. Его 9 месяцев считали пропавшим без вести, передает 24 Канал со ссылкой на Саранчуковскую общину.
Что известно о гибели Игоря Пальчака?
49-летний Игорь Пальчак, уроженец села Шумляны, был в списке пропавших без вести с 1 декабря 2024 года. Мужчина погиб во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Романовка, возле Курахово, Покровского района.
У защитника остались две дочери, жена и мама.
5 сентября в 14:00 в Доме грусти на улице Ребета, 3, что в Ивано-Франковске, состоится панихида по погибшему бойцу. В 15:30 с воином попрощаются возле его дома в микрорайоне Горка.
В этот же день в 16:00 скорбный кортеж с телом военнослужащего отправится из Ивано-Франковска в село Шумляны, где его и похоронят.
Что известно о последних потерях Украины в войне против России?
- В Донецкой области погибли полицейские Николай Видомский из Киева и Богдан Верхомий из Львова, которые служили в подразделениях полиции особого назначения. Николай Видомский погиб от вражеского артиллерийского обстрела. Богдан Верхомий считался пропавшим без вести с мая 2025 года, его гибель подтвердили 2 сентября.
- Артем Свиридов, командир штурмовой роты, погиб 28 августа во время выполнения боевого задания. Он вернулся из Германии в феврале 2022 года, чтобы стать на защиту Украины.
- На фронте погиб известный фанат Днепра Евгений Коротченко, который служил связистом на морском флоте. Евгений был споукменом трибуны Днепра и лидером коллектива Ричний флот.