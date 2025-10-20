В ВСУ обнаружили фейковый аккаунт командующего Сил ТрО ВС Украины, генерал-майора Игоря Плахуты. Военные отметили, что тот не имеет ни одного аккаунта в социальных сетях.

Командование сил ТрО предположило, что фейковую страницу могли создать для распространения дезинформации, мошенничества под предлогом "помощи армии", сбора персональных данных или создания информационной путаницы, передает 24 Канал.

Что известно о фейковом аккаунте командующего ТрО?

Командование призвало граждан не распространять информацию из подозрительных или неизвестных источников и сообщать о фейковых аккаунтах администрации Meta.

Все официальные заявления, комментарии и сообщения от имени Командующего Сил ТрО ВС Украины публикуются исключительно через официальные источники:

сайт Сил ТрО;

Страницы Командования Сил ТрО ВС Украины в соцсетях: Facebook, Instagram и "Х".

Справка: Игорь Плахута 11 февраля 2024 года назначен командующим Сил территориальной обороны ВСУ. Назначение его на должность командующего ТрО вызвало критику у части общественности из-за его участия в руководстве подразделениями Внутренних войск во время Революции Достоинства. В публичных источниках указано, что хотя он присутствовал в зоне событий, прямых доказательств его участия в репрессиях или нарушениях не установлено.

