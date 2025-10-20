Ею почти в полном составе будет управлять Командование объединенных сил (КОС) под руководством генерал-майора Михаила Драпатого, который ранее руководил ОСУВ "Хортица" и ОСУВ "Днепр". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Группировку Объединенных сил.

Смотрите также Россияне в Покровске, на Днепропетровщине – новый прорыв: как изменилась линия фронта за неделю

Для чего создали Группировку Объединенных Сил?

Отмечается, что зона ответственности Командования охватывает Харьковскую область и непосредственно прилегающие территории, а также подразделения и корпуса, которыми ранее занималась Группировка войск "Север", входившая в состав ОСУВ "Днепр".

Этот сложный и напряженный сектор, занимающий одно из ключевых мест в планах россиян, второй раз доверено генералу Драпатому.

Стоит заметить, что в 2024 году он уже возглавлял ОТУ "Харьков" во время российского наступления на Харьковщине и угрозы Волчанску.

Корпуса, сосредоточены на этом направлении, непосредственно подчиняться созданной Группировке Объединенных сил. Это – опытные, современные и прогрессивные подразделения ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы.

В Группировке Объединенных Сил убеждены, что тесное взаимодействие с молодыми командирами подразделений, которые входят в состав УОС, и приобретенный совместный опыт оперативного планирования дадут новый импульс развитию возможностей Командования объединенных сил и создадут дополнительные возможности для эффективного отпора врагу.

Что предшествовало созданию УОС?